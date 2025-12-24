TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」第48話「執行」、第49話「もう一度」が、MBS／TBS系にて1月8日24時26分より初回1時間スペシャルで放送されることが決定。同エピソードのあらすじと先行場面カットが公開された

集英社『週刊少年ジャンプ』にて6年半にわたる連載が完結し、シリーズ累計発行部数1億部（デジタル版含む）を突破する『呪術廻戦』。2020年10月から2021年3月までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興行収入265億円を記録。2023年7月から12月にかけて、TVアニメ第2期となる「懐玉・玉折／渋谷事変」が放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。2025年には、5月に『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』が、10月に『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が、そして11月より『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が公開された。

初回1時間スペシャルで描かれるのは、渋谷事変を経て魔境と化した東京で、黙々と呪霊を狩る虎杖と脹相。そこに禪院家当主の座を狙い伏黒の暗殺を企てる禪院直哉が襲撃。虎杖は直哉の口から、自らの死刑執行猶予が取り消されたことを知らされる。さらに虎杖の死刑執行役として特級術師・乙骨憂太が急襲。虎杖は乙骨の圧倒的な呪力量に追い詰められる。（文＝リアルサウンド編集部）