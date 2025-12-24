NORD（読み：ノール）によるプライベート旅番組『なまらLOVEキュン！タイ～NORDの鉄板プライベート旅～』（GAORA SPORTS）が、12月27日と2026年1月11日に放送される。

（関連：【画像あり】NORD、プライベート旅番組『なまらLOVEキュン！タイ』場面カット）

NORDは、舟木健、安保卓城、島太星、瀧原光の4人全員が北海道出身／在住のボーイズユニットだ。彼らの冠番組『なまらLOVEキュン！北海道 ～NORDの鉄板プライベート旅～』は、2023年に第1弾、2024年に第2弾が放送。“なまらLOVEキュン！”なNORDの素の魅力とスポット巡りがオンエアされた。

第3弾となる今回は北海道を飛び出し、NORD初の海外ロケが実現。2026年に結成10周年を迎えるNORDのご褒美旅として、2024年に世界で最も訪問者数が多かった都市であるバンコクを訪れる。有名な観光場所でグルメを堪能したり、様々なアクティビティに挑戦したりと、タイでのリアルなプライベート旅が前編と後編の2回にわたり放送される予定だ。

バンコクの人気スポット ナイトマーケットを訪れた4人は、その熱気と賑わいに大興奮。初めて目にするバンコクのローカルグルメに目を輝かせ、それぞれ気になったものを食べ歩くことに。一口食べるごとに「アロイ～！（おいしい～！）」と歓声を上げ、本場の味に舌鼓を打つ。しかし、その先に待ち受けていたのは、タイ屋台の衝撃定番メニュー“昆虫のから揚げ”。店頭には多種多様な昆虫がずらりと並び、そのグロテスクな姿にメンバーの顔は一気にゆがむ。「え、やばい！ちょっと待って！」「これマジで食べるの…？」と戸惑いつつも、プライドをかけ、意を決してチャレンジ。NORDはタイの洗礼を乗り越えることができるのか。

さらに、旅はバンコクから少し足をのばし、ジョムティエンビーチへ。安保は「海に来たからには絶対やりたかった！」と、メンバー全員での人生初となるバナナボートを提案する。安保が「メンバー4人で乗ってやりたくない？」と問いかけるも、早朝5時起きでメイクを仕上げた島は、荒れ狂う波とバナナボートにテンションが下がり「絶対落ちたくない…。」と一言。不安がる島に対し、舟木、安保、瀧原の3人は、「（結成10周年を迎えるにあたり）どんな荒波にもしがみついていこう！すぐに落ちたらNORDの未来はないぞ！」と熱いメッセージで鼓舞する。

荒波が待ち受ける中、波乱万丈となったNORD初のバナナボートチャレンジ。刺激的なタイのプライベート旅を通して、10周年に向けてさらにパワーアップしたNORDの結束力も見どころだ。

（文＝リアルサウンド編集部）