¡Ú¿·µ¡¼´¡Û¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¿·µ¡¼ï¡ÖHuawei mobile X¡×È¯É½¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ë¡¼¥¿¡¼¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ëX»ú¥Ü¥Ç¥£¤Ë
¤«¤Ä¤Æ¥¤¡¼¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥ë¡¼¥¿¡¼¡ÖPocket WiFi¡×ÀûÉ÷¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë°ú¤µ¯¤³¤·¤¿Huawei¤¬¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤«¤é¡£
¤³¤ì¤¬Huawei¸ø¼°Weibo¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·Ã¼Ëö¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼Æ°²è¡£É®È¢¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹Êý·Á¤ÎÈ¢¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä
¡ÖX¡×¤Î»ú¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥ó¥¸ÉôÊ¬¤Î¹½Â¤¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
¾åÉô¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤ÏºÙ¤«¤¤±úÆÌ¤¬¤¢¤ê¡¢ÊüÇ®¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡Ä¡Ä
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¿®¾õ¶·¤äÀÜÂ³Âæ¿ô¤Ê¤É¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°õ¾ÝÅª¤ÊX¤ÎÊ¸»ú¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖHuawei mobile X¡×¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¿®¤Î°ÂÄêÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÂç·¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÈ÷¤¨¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëHuawei mobile X¡£5G-Advanced¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¿·ÄÌ¿®µ¬³Ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢2026Ç¯3·î¤Î¥í¡¼¥ó¥Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡Ú¿·µ¡¼´¡Û¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¿·µ¡¼ï¡ÖHuawei mobile X¡×È¯É½¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ë¡¼¥¿¡¼¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ëX»ú¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡Û¤òÁ´¤Æ¸«¤ë