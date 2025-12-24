大谷翔平＆ジャッジ、スキーンズ＆スクーバル…豪華な面々

野球日本代表「侍ジャパン」が世界一連覇を目指す第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、来年3月に開催される。ライバルでもある米国代表は、ブライス・ハーパー内野手（フィリーズ）が23日（日本時間24日）に自身のSNSで参戦を表明するなどスターが勢揃い。米国代表以外にも続々と大物が参加する見込みで、歴代最も豪華なWBCとなりそうだ。

侍ジャパンはこれから発表になっていくが、すでにドジャース・大谷翔平投手が参戦を正式に表明している。また、すでに“過去最強”との呼び声高い米国代表はアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）、ポール・スキーンズ投手（パイレーツ）、タリク・スクーバル投手（タイガース）が名を連ねており、2025年の両リーグのMVP、サイ・ヤング賞が揃い踏みとなる。

ハーパーもMVP受賞経験があり、今季56本塁打＆132打点のナ・リーグ2冠に輝いたカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）も打線に加わる。投手陣も今季ナ・リーグ最多の224奪三振のローガン・ウェブ投手（ジャイアンツ）を筆頭に大物が並ぶ。

そのほかフアン・ソト外野手（メッツ）がドミニカ共和国代表、フランシスコ・リンドーア内野手（メッツ）はプエルトリコ代表のキャプテンに。ランディ・アロサレーナ外野手（マリナーズ）はメキシコ代表、サルバドール・ペレス捕手（ロイヤルズ）はベネズエラ代表でWBCに臨む。豪華すぎるメンバーが世界一を争う。

6回目を迎えるWBCは今や、スター選手がこぞって出場したがる大会になりつつあるようだ。（Full-Count編集部）