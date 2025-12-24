iFace『くまのプーさん』デザインに新作登場！ タータンチェック柄のモバイルアクセサリー3種
モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」は、2026年1月上旬から、『くまのプーさん』デザインの新作アイテムを、全国で順次発売。公式オンラインストアでは12月19日（金）から先行予約を開始した。
【写真】キュートなAirPodsケースも！ 新作商品ラインナップ
■さりげなく上品さを感じられるデザイン
今回登場するのは、『くまのプーさん』をモチーフに、温かみのあるタータンチェック柄に淡くてやさしい印象の色彩を組み合わせたモバイルアクセサリー。
いずれもプーとクリストファー・ロビンの心温まる世界観を表現したデザインで、フチのカラーには、ファッションにも馴染む落ち着いたベージュを採用している。
そして商品は、スマホケース、AirPodsケース、グリップホルダーの3アイテム。好みのアイテム同士を自由に組み合わせてコーディネート可能で、背面パネルはマットな質感で指紋が付きにくいなど、デザイン性と実用性を兼ね備えたラインナップとなっている。
