¾®½®¤Î¾å¤Ç¤Þ¤Ö¤·¤½¤¦¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤Î½÷Í¥¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Î·àÃæ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡¢·àÃæ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥¤¥¶¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ÊÆ¹ñ¤«¤éÁ¥¤Ç¾¾¹¾¤Î¹Á¤ËÆþ¤ë¾®½®¤Î¾å¤Ç¡¢¾¯¤·¤Þ¤Ö¤·¤½¤¦¤Ê´é¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡22Æü¸á¸å0»þ30Ê¬¤«¤éºÆÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤Ï¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ªÃë¤ÎÊüÁ÷¤ÎÄ¾Á°¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö12»þÈ¾¤Î¥Þ¥Ã¥µ¥ó¤«¤é¸«¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤µ¤ó¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤ªÍÎÉþ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£