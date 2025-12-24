¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç´ØÍ§µ×¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÍÆÇ§¤ØµåÃÄ¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿»ýÏÀà½Û´ÄÏÀá
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬24Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢8000Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð1²¯7000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡Ìó1»þ´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¸ò¾Ä¤Î¾ì¡£¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê´ü´Ö¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¡£µåÃÄ¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£»î¹çÃæ¤â·È¤¨¤ë¼êÄ¢¤ò¤³¤ÎÆü¤âÊÒ¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢²þ¤á¤Æ¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î°Õ»×¤òµåÃÄÂ¦¤Ø¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î³¤³°°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½¾õ¤â¤½¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¸½¾õ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µåÃÄ¤Î·Ç¤²¤ë¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖÌÜ»Ø¤»À¤³¦°ì¡×¤Ë¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¡¢Âç´Ø¤Ê¤ê¤ÎàÄó°Æá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¡£¤â¤·¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÇ§¤á¤ëÁªÂò¤¬À¤³¦°ì¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î³¤³°°ÜÀÒ¤ò¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¤É¤¦¶á¤Å¤±¤ë¤Î¤«¡£Âç´Ø¤Î»ýÏÀ¤Ï¡Ö½Û´Ä¡×¤¬¥¡¼¤Ë¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤Ï¡¢¿ù»³°ì¼ù¤âµåÃÄ¤Ø¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯¡¹³¤¤òÅÏ¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÀÛÂ®¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¾õ¶·¤Ï¥Á¡¼¥àÀïÎÏ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ·òÁ´¤À¡£°ìÊý¤ÇÁá´ü¤Î³¤³°Ä©Àï¤ÎÌÜ¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤âÉÔ·òÁ´¤À¤È¡¢º¸ÏÓ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤Áª¼ê¤¬¤¹¤°¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤Ï¤¢¤¤é¤«¤ËÀïÎÏ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¡£¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÍøÍÑ¼Ô¤¬¡Ë¥¼¥í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¼ê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê½Û´Ä¤òÂ¥¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Í¸ú¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¤Ê¡¢¤È¤ÏÀµÄ¾ËÍ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ËÉÙ¤Ê¿Í°÷¤äºÇ¿·µ¡´ï¡¢°ì´Ó¤·¤¿»ØÆ³Êý¿Ë¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÎô¤é¤Ì¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¼ã¼êÁª¼ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ëÊýºö¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁª¼ê¤¬Â³¡¹¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¡¢º¸ÏÓ¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¶¯¤¤¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¿¿·õ¤À¡£¤¿¤À¡¢°éÀ®¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ëÅê¼ê¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿µåÃÄ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤â¥Á¡¼¥à¤â¥Õ¥¡¥ó¤â¤ß¤ó¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ»¤òËÍ¤Ï¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×¡£à»°Êý¤è¤·á¤ÎÊýºö¤¬Âç´Ø¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë