¡Ö70²á¤®¤Æ¤³¤Î¿ÈÂÎ¡Ä¡×¸Å´õ·Þ¤¨¤Æ¤â¸½Ìò¡ªÆ£ÇÈÃ¤¼¤à¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥Ü¥Ç¥£á¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ì¤¾¥×¥í¡×¡ÖÂº·É¤·¤«¤Ê¤¤¡×
ÍèÇ¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÆ£ÇÈÃ¤¼¤(71)¡áÂçÊ¬¸©½Ð¿È¡á¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ËÜ½ÐÈÇ¤ò¹ðÃÎ¤ËºÝ¤·ÈäÏª¤·¤¿¥Ð¥¥Ð¥¥Ü¥Ç¥£¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2026Ç¯1·î26Æü¤ËËÍ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ËÜ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢¹õ¥¿¥¤¥Ä¤Î¥ê¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÆùÂÎ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë½ñÀÒ¤ÎÉ½»æ²èÁü¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆÄ¹¤¯¥ê¥ó¥°¤ÇÆ®¤¨¤ë¤È¤ÏÀÎ¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤Í¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡Ö¤µ¤¢¡¢ÍèÇ¯¤Ï55¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¡ªÇ¯»Ï¤«¤é¤Ð¤Ã¤Á¤ê´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤ÈÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿·è°Õ¤È¤È¤â¤Ë¹ðÃÎ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÇã¤¦¡ª¡×¡Ö70ºÐ²á¤®¤Æ¤³¤Î¿ÈÂÎÉÕ¤¤ÏÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÀâÆÀÎÏ¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¥×¥í¡×¡ÖÂº·É¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÆâÍÆ¤¬¥³¥·¥Æ¥£¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬È¿¶Á¤È¤·¤Æ½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£