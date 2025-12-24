¡Ö½÷¿À¤¹¤®¤ë¡×¸µ´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×f(x)¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢à¤Ð¤Ã¤µ¤ê¥¤¥á¥Á¥§¥óá¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡×¤ÎÀ¼
²°³°¤ÇÍÅ±ð¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤ò¤Ä¤Ä¤ß¡Ä
¡¡Ãæ¹ñ¤Î½÷Í¥¤Ç¡¢¸µ´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öf(x)¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤¬ÂçÃÀ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¹Ô¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÈ±¤òÌó30¥»¥ó¥Á¤Û¤ÉÀÚ¤Ã¤¿¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤Îà¥¤¥á¥Á¥§¥óá¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Çò¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¿ÀÀ»¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½÷¿À¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£