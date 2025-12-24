¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¤¹¤®¤ë¡×ÎëÌÚÆà¡¹¡¢59ºÐÉãà·è¤á¥Ý¡¼¥ºá´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ÖÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¥Ñ¥Ñ¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤àÉã¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¤¬¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Çà·è¤á¥Ý¡¼¥ºá¤ò¤¹¤ë59ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª²ÈÅÅ²°¤µ¤ó¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤è¤Í¡£ÎäÂ¢¸Ë¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¿·¤·¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£Å¹¤Ç°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥¢¥´¤Ë¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤àÉã¿Æ¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¼ã¡¹¤·¤¤Éã¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¼ã¤¤¤Ã¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¥Ñ¥Ñ¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£