「もし明日、あなたがゾンビになったら？」生き残るより“ゾンビとして生きる”ためのライフハックを専門家に聞いてみた【近畿大学総合社会学部 ゾンビ先生（岡本健教授）】

「もし、ゾンビ・パンデミックが起こったら……」

ゾンビ映画をみているとき、一度はそんな妄想をしたことがあるはず。

そんなとき私たちは決まって「どう生き残るか」を考えがち。

ショッピングモールに立てこもり、バットを振り回し、知恵を絞って生存者側の主人公になろうとする。

でも、冷静に考えてみると……。

人口数千万の都市で、生き残る「主人公」になれる確率が一体どれほどあるの？

現実的に考えれば、私たちの大半は物語の序盤で早々に噛まれ、虚ろな目で街を彷徨う「その他大勢のゾンビ」になる可能性のほうが圧倒的に高いはず。

だったら、生存率数パーセントの椅子を取り合うより、「いかにして快適なゾンビライフを送るか」を考えたほうが、よっぽど合理的な気がする。

そんな「ゾンビ終活」とも言える問いを全力でぶつけに、ニコニコニュース編集部は近畿大学の岡本健教授のもとを訪ねた。

岡本教授は、著書『ゾンビ学』で知られる国内屈指のゾンビ研究家であり、自らもVTuber「ゾンビ先生」として活動する、まさに質問にうってつけの先生だ。

近畿大学総合社会学部 岡本健教授（ゾンビ先生）

取材で見えてきたのは、ゾンビライフは絶望ではなく、むしろ現代のしがらみから解放された究極の「自由」かもしれない、という結論だった。

取材・文／トロピカル田畑

■気分転換に「ゾンビで論文を書こう」と

――本日はよろしくお願いします。岡本先生……いえ、今日は「ゾンビ先生」とお呼びして進めさせてください（笑）。

岡本教授（以下、ゾンビ先生）：

はい、ゾンビ先生で大丈夫ですよ（笑）。VTuberの名前でもありつつ、生身の私の愛称でもあるので。すごく使い勝手のいい名称なんです。

――先生はもともと「観光学」で博士号を取られていますよね。アニメの聖地巡礼の研究から、どうやって「ゾンビ」に辿り着いたんですか？

ゾンビ先生：

本格的に見だしたのは大学3年生のときです。

心理学を専攻していたんですけど、教職関連の授業で、中国文化に関するものを受けまして……。

そしたら初回に先生が「教職の授業ではありますが、私は香港武侠映画について授業をしたいと思います」って（笑）。

今だとあり得ないのですが、当時の大学の教育はおおらかでしたね（笑）。

――いいですね、飛ばしてますね（笑）。

ゾンビ先生：

でも、それが凄く面白かった。時代ごとに残虐シーンの残酷性がどんどん過激になっていったり、悪人の設定が社会に合わせて変わったりするのを学術的に解説してくれた。

そこで「好きなものを分析する楽しさ」を知って、レポートのためにゲオに行ったら、隣の棚がB級ホラーだったんです。

そこにゾンビの顔がめっちゃ並んでて、「こんなに要るかな？」と（笑）。

――それが運命の出会いだった。

ゾンビ先生：

はい。その後、聖地巡礼の博士論文を書いてる時にしんどくなって、気分転換に「ゾンビで論文を書こう」と思いついた。

「ゾンビは食のためにしか動かないから、食を目的とした観光……究極のフードツーリズムやな」という論文を遊びで書いたら、出版社から声がかかって。

『ゾンビ学』岡本健 著

――気分転換で論文（笑）。

ゾンビ先生：

大学教員って、なるまでは「観光の授業ができます」ってちゃんと専門分野を言わないと就職できないんですけど、なっちゃえば、こっちのもんだなって（笑）、より自由に研究しようと思いまして。

今は学生に「ゾンビを例にした研究の方法」を伝えています。「私はゾンビでやった。君らは好きにしろ」と。

人間、好きなものなら放っておいても面白がってやる。そういう脇目も振らず没頭できるきっかけを渡したいんです。

■あなたのゾンビはどこから？ 設定確認が命

――では、いよいよ本題の「ゾンビライフ」の話に移りましょう。もし僕らがゾンビになった時、どう振る舞えば幸せになれるのか。まず、何から始めればいいですか？

ゾンビ先生：

一番最初にやるべきは、「自分がどんな設定のゾンビか」を確認することです。ここを間違えると、ライフプランの立てようがありません。

――ゾンビのタイプは……ゾンビ好きのあいだでも宗教論争レベルで色々いますもんね。走るゾンビ、歩くゾンビ、知能があるゾンビ、ないゾンビ……。

ゾンビ先生：

そうです。歩く系か、走る系か。階段を上がれるのか。ゾンビ同士が携帯電話の電波で通信しているタイプなのか。

――「あなたのゾンビはどこから？」をチェックしないと、その後のプランが立てられない。

ゾンビ先生：

そうです。たとえばニコニコ的に馴染みがあるのはバイオハザード2のパロディをRPGツクールで作った『のび太のBIOHAZARD』【※】みたいな、歩くけど噛んだら感染する、オーソドックスなタイプですよね。

今回はこの「王道ゾンビ」になったと仮定して、死後設計を考えてみましょう。

※ドラえもん のび太のBIOHAZARD

RPGツクール2000で作られた擬似アクションアドベンチャー。タイトルどおり「ドラえもん」と「BIOHAZARD」を掛け合わせた内容となっている。RPGツクール製のアクションゲームとしては、非常に知名度が高い作品の一つ。（ニコニコ大百科より）

■初動10分で差がつく「ゾンビ・キャリア戦略」

――もし僕が「あ、今噛まれたわ。これ10分後にはゾンビになるな」と確信した時、まず何をすべきでしょうか。普通なら「人生終わった……」と絶望しそうですけど。

ゾンビ先生：

いえ、まずは「責任」から解放される喜びを噛み締めてください（笑）。

ゾンビになるっていうことは、人間としての責任から解放されるっていうことなんです。明日会社に行かなくていいし、学校もないし、試験も何にもない。

――『ゲゲゲの鬼太郎』の歌みたいですね（笑）。「おばけにゃ学校も試験もない」という。

ゾンビ先生：

本当にそうです（笑）。ブラック企業で働いていたサラリーマンを主人公にした『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』という漫画でも、主人公が世界がゾンビ化した瞬間に「明日から会社行かなくていいんだ！」って喜びますよね。

あれは一つの真実を突いていると思います。ゾンビになるっていうのは、ある種、責任がない子供時代に戻るような感覚。

大人としての倫理やモラルをかなぐり捨てて、本能の赴くままに動ける。現代社会の閉塞感から逃れたい人にとっては、究極のデトックスかもしれません。

――でも、ゾンビとしての「生存戦略」はあるんでしょうか。

ゾンビ先生：

なる「タイミング」が重要です。パンデミックの最初期、まだ人間が「核を打ち込めば倒せる」と思っている頃にゾンビになると、滅菌作戦とかで街ごと消されちゃう可能性があるんですよ。

――バイオハザードのラクーンシティみたいに（笑）。

ゾンビ先生：

そう（笑）。だから、人間がもう完全にあきらめて、「この最悪な世界をどう生きるか」というフェーズに入ったあたりで参入するのが、一番安全で自由なゾンビライフを送れるはずです。

人間様にあきらめていただいて、ゾンビが主になっていっている時こそが、最高の「なり時」ですね。

■住まいは「事故物件」で家賃ゼロ。銀座のど真ん中でアウトドア生活

――次に具体的な「住まい」について聞かせてください。ゾンビになったら、どこに住むのが正解なんでしょうか。やっぱり下水とか、暗い場所を確保すべきですか？

ゾンビ先生：

いえ、自意識さえなくなれば、どこでもいけますよ。ゾンビにとっては全世界がアウトドアフィールドです。痛みも感じないし、寒さにも鈍感。壁に大穴が開いていてもいいし、何より自分が住んでいること自体が事故物件ですから、もう事故物件かどうかを気にする必要すらありません（笑）。

――自分が「事故の元」ですもんね（笑）。東京のど真ん中、銀座とか秋葉原でも住み放題ですか。

ゾンビ先生：

もちろんです。秋葉原のビルとビルの間に立って寝る、なんてこともできる。

人間はエアコンが……とか、家賃が……とか気にしますけど、ゾンビは皮膚感覚も鈍いから、どこでも寝転べる。

東京の一等地に「座布団一枚分」のスペースがあれば、家賃ゼロで暮らしていける。「立って半畳」あれば十分なんです。

――自分が好きなもののすぐ近くに住めると。

ゾンビ先生：

そうです。しかし『ドラえもん』の代わりにゾンビが居候する『魔界ゾンべえ』のような世界観で考えれば、大家さんも「私はゾンビじゃありません」という念書を求めるようになるかもしれない（笑）。

でもゾンビからすれば、家賃の大幅なコストカットができるのは大きなメリットですよね。

『魔界ゾンべえ』玉井たけし 著

■株で大失敗しても、もう死んでるから怖くない

――現世の僕はNISAとか、財形貯蓄とかでお金の心配ばかりしてます。ゾンビになってもお金って要るんですか？

ゾンビ先生：

貨幣経済からは完全に離れられます。そもそもゾンビには信用がないからお金を借りられないし（笑）。ただ、お金の心配がなくなる最大の理由は、「死」という究極の恐怖がもう終わっているからなんです。

――どういうことでしょう。

ゾンビ先生：

株で大失敗したり、借金を背負ったりして何が怖いかって、最後は自分が死んじゃうかもしれないっていう恐怖ですよね。でもゾンビはもう死んでるんで。これ以上やばいことはない。損しても「あ、そう」で終わり。

――究極のポジティブですね（笑）。

ゾンビ先生：

（笑）。実写映画『アイアムアヒーロー』（原作漫画：花沢健吾）でも、文明崩壊後は高級時計のロレックスが、ゾンビに噛まれないための「頑丈な防御装置」として腕に巻かれる描写がありますよね。希少性が価値を生んでいた貨幣経済が壊れ、ただの「頑丈な板」になる。

その時、ゾンビやゾンビに支配された世界は本当の意味でお金の不安から解放されるんです。

『アイアムアヒーロー』監督：佐藤信介、原作：花沢健吾

■ゾンビが唯一お金をかけるべきは「におい対策」

――貨幣経済から解放されるとのことですが、逆に死んでるのにお金が必要な場面はあるのでしょうか？

ゾンビ先生：

もしあなたが「ゾンビとして人間と一緒に過ごしたい」とか、あるいは「ゾンビ同士でコミュニティを維持したい」と願うなら、一番お金をかけるべきは、間違いなく「におい」です。

――におい、ですか。

ゾンビ先生：

死臭ですね。人間にとって「死のにおい」というのは、腐敗のサインであり、本能的に避けなければならない、生存に関わる嫌なにおいです。そこをケアしないと、人間コミュニティからは生理的な嫌悪感ではじき出されてしまう。

だから、ゾンビライフを円滑に送るなら、においの処理に全力で投資すべきです。「わきが手術」や「重度の消臭ケア」にお金をかける。これが一番賢いゾンビの財テクかもしれません。

――見た目以上に「におい」が社会性の壁になると。

ゾンビ先生：

そう。デオドラントスプレーを全身に浴びるとか、防腐剤に浸かるとか。自分の体をメンテナンスすること自体が、ゾンビにとっての「たしなみ」であり、投資になるわけです。

■「エスカレーターの動力」としての第二のキャリア

――ゾンビになれば会社に行かなくて済むというお話でしたが、逆に、ゾンビが社会で「役割」を持つことはできるんでしょうか。

ゾンビ先生：

ゾンビが貴重な「動力」として期待される可能性はあります。スチームパンク的な発想ですが、ゾンビという永久機関で社会が回るんです。

――人を動力にするなんて、とんでもないブラック企業に見えますが……。

ゾンビ先生：

いえ、人間が同じことをやらされると気が狂いますが、ゾンビは飽きないし、しんどくないんですよ。例えばエスカレーターの下で、ずっと等速直線運動で歯車を回し続ける仕事。ゾンビにとっては苦痛じゃないし、それで社会が回ってお礼（新鮮な肉や、先ほど言ったにおい対策のメンテナンス）がもらえるなら、Win-Winかもしれません。

『屍者の帝国』という小説では、死体をよみがえらせてプログラムを入れ、給仕や運転手として使役する「屍者システム」が社会に組み込まれていましたね。

『屍者の帝国』伊藤計劃、円城塔 著

――うぅ……でも食品に関わるライン仕事はできればご遠慮願いたいです。

ゾンビ先生：

たしかに。食品に関わるライン仕事は不潔感があるから無理かもしれませんが（笑）、単純作業においてゾンビは最強の労働力になり得ます。人間がやりたくない仕事をゾンビが担う。

「ゾンビが工学的に活用されている世界」のシステムエンジニアが主人公の小説があったら、絶対面白いですよね。

■サンとアシタカは「究極の別居婚」

――ここからは、ちょっとデリケートな「ゾンビの恋愛」についても聞かせてください。ゾンビになっても、誰かを愛したり、結婚したりすることは可能なんですか？ やっぱり「かじりたい」という本能が勝っちゃうんでしょうか。

ゾンビ先生：

そこはもう、ゾンビものの永遠のテーマですよね。まず紹介したいのが、『ウォーム・ボディーズ』という映画です。これは男性のゾンビが人間の女性に恋をする、いわば「ゾンビ版ロミオとジュリエット」なんです。

『ウォーム・ボディーズ』監督：ジョナサン・レヴィン

――ゾンビが恋。ちょっと悲しい話になりそうです。

ゾンビ先生：

それが、結構ハッピーエンドなんですよ（笑）。その世界では、ゾンビたちは人間との温かいコミュニケーションを重ねることで、実は「人間に戻る」という設定がある。

でも僕は、ゾンビのままでも適切な距離感があれば共存できると思っていて。

――ゾンビのままの愛……。それはそれですごくハードルが高そうです。

ゾンビ先生：

例えば、ゾンビが他者の比喩だとするならば、パートナーや友人が「化け物に見える瞬間」って、リアルの人間関係でもありますよね。

お互いに、どんなに長く付き合っていても、埋められない他者性がある。その時に、ゾンビという装置が生きるんです。

――「他者との距離感」って、喧嘩しないようにあえて距離を置くというような感じでしょうか。

ゾンビ先生：

そうなんです。映画『もののけ姫』のサンとアシタカのラストシーン、覚えてますか？ 「サンは森で、私はタタラ場で暮らそう。共に生きよう」ってアシタカが言うじゃないですか。あれ、冷静に考えたら「別居婚」ですよね（笑）。

――（笑）。確かに、一緒に暮らしてはいない。

ゾンビ先生：

価値観の違う他者を「消す」ことはできない。だからこそ、無理に一緒にいるんじゃなくて、あえて距離を置く。

それが一番トラブルが少ないし、幸せに暮らせる方法なんじゃないか。ゾンビと人間の「もののけ姫型・別居婚」は、一つの理想の共生モデルだと思いますよ。

■ゾンビ同士の子供「ゾンリンガル」の誕生

――「別居婚」という距離感は非常に納得感があります。では、その一歩先、ゾンビ同士が惹かれ合って、その先に「子供」ができる、なんていうパターンはあるんですか？

ゾンビ先生：

ありますよ。例えば『28年後…』という作品では、ゾンビが子供を産んでいる描写があるんです。パンデミックが起きて28年も経てば、ゾンビの中で妊娠・出産が行われる。

『28年後…』監督：ダニー・ボイル

――ゾンビから生まれる子供。それは果たしてゾンビなのか、人間なのか……。

ゾンビ先生：

そこが面白いところで、生まれた子は感染していないこともある。でも、『ディストピア パンドラの少女』という作品では、菌類によってゾンビ化した母親から生まれた子供が、「間の存在」として描かれます。

人間と会話もできるけど、血の匂いを嗅ぐと猛烈に凶暴化する。まさに『鬼滅の刃』の禰󠄀豆子（ねずこ）ですよ（笑）。

『ディストピア パンドラの少女』監督：コーム・マッカーシー

――ハーフのような、一番危うい存在ですね。

ゾンビ先生：

そう。この「間の存在」である子供をどう教育するか。ゾンビのコミュニティで育てるのか、人間の学校に入れるのか。

お父さんがアメリカ人で、お母さんが日本人の時に、どこの国の学校に入れるか悩むようなものです。ゾンビ界でも「ゾンリンガル（ゾンビ語と人間語のバイリンガル）」を育てる教育プランが必要になる。

――「ゾンリンガル」！ パワーワードすぎます（笑）。

ゾンビ先生：

（笑）。でも、そうなるともう「人間を救う」なんて合理的な理由はなくなるんですよ。

その子供たちは、菌類と共生している状態こそが「ネクストステージ（ポストヒューマン）」だと考えて、あえて菌糸をばらまく判断をしたりする。ゾンビ婚のリアルを突き詰めると、実は人類の交代劇という壮大な話になっていくんです。

■カミングアウトは不要。「だって、みんなゾンビだから」

――自分がゾンビになったことを、家族や恋人にどう伝えるかという「カミングアウト」の問題もありますよね。

ゾンビ先生：

タイミング、悩みますよね（笑）。でも、最近の『バイオハザード』のフルCG映画なんかでは、もう全人類の中に既にゾンビの因子がある、という設定が出てきたりします。

――最初から全員持っている、と。

ゾンビ先生：

そう。何か刺激があったら、全員そうなる可能性がある。そうなると、もうカミングアウトする必要なんてないんですよ。「ああ、お前もか」で終わりですから。

――「自分だけがハンデを背負っている」と思うから言えない。でも全員ゾンビなら、それはもう単なる「個性」ですよね。

ゾンビ先生：

そうです。あなたがカミングアウトを恥ずかしいと思っているのは、ゾンビであることを「恥ずかしいこと」とか「ハンディキャップ」だと思っているからではないか。みんなゾンビなら、そんな悩み自体が消えてしまう。

■「地獄」の解像度は「天国」よりも圧倒的に高い

――先生、でもゾンビって「あー」とか「うー」しか言わなくて、意志がないようにも見えます。それは不幸ではないんですか？ 悩みがない代わりに、喜びもない。

ゾンビ先生：

そこが面白いところで、天国って解像度が低いんですよ。みんな幸せで終わり。でも地獄って多様で解像度が高いんです。ゾンビになるっていうのは、今そこにある肉を食うことだけで動いている「今しかない」状態。未来のことを考えない。

――未来を憂うことがない。

ゾンビ先生：

でも、それってスマホをいちいちチェックし続けなきゃいけないような「複雑怪奇な世界」からの解放でもあるんですよ。今の人間は寝る時も枕元にスマホを置いて、これと一緒に生きてる。もう「ポストヒューマン」に近い。

そんな世界がめんどくさい、全てから解放されたいという欲求がどこかにあるから、ゾンビは羨望の対象にもなる。

――「おばけにゃ学校も試験もない」という水木しげる先生の世界観、その究極形ですね。

ゾンビ先生：

そう。本能の赴くままに生きて、悩まなくていい。人間は悩み苦しむ世の中なんだけど、その中で自分の幸せだけでなく、他者の幸せを喜びながら生きていける。苦しいことの多くも、幸せなことの多くも、人間関係の中にある。

ゾンビになることは、そういう人間らしい幸せを捨てることではあるけれど、同時にしがらみからも解放される。どっちがいいか、ということなんです。

■「魔界の平和」と、地獄に敷かれた官僚制

――先生がVTuberとして活動される時の「ゾンビ先生」というキャラクターには、何か理想の社会像が反映されているんですか？

ゾンビ先生：

私の「ゾンビ先生」は魔界から来ているという設定なんですけど、魔界って意外と平和なんですよ（笑）。悪いことをする奴もいるけれど、基本的にはみんなやりたい放題やっていて、それでいて社会が回っている。

――魔界にも社会があるんですね。

ゾンビ先生：

あるんです。それこそ『地獄の辞典』みたいな19世紀の古い文献を見ても、地獄には「公爵」や「騎士」といった階級がしっかりあって、官僚制が敷かれている。

ゾンビだって、ただ無秩序に人を襲っているわけじゃなくて、そこにはゾンビなりの「秩序」や「集団のルール」がある。私がVTuberを始めたのは、そういった「あちら側」の視点に立って、人間社会のルールを相対化して見たかったからなんです。

『地獄の辞典』コラン ド プランシー著

――人間側から見れば「パニック」でも、ゾンビ側から見れば「日常」が流れているだけかもしれない。

ゾンビ先生：

そうです。スマホの電波で一斉に同じ方向を向いて殺到する人間たちのほうが、よっぽどゾンビの設定に近い動きをしているかもしれない。今の人間は、自発的に「複雑怪奇なシステム」の一部になって、そこから抜け出せなくなっていますから。

■最後に：ゾンビになることは、究極の「自分探し」である

――今回の取材を通して、「生き残る」ことだけが正解ではないという、目から鱗の視点をたくさんいただきました。最後に、明日をも知れぬ不安な時代を生きる読者にメッセージをお願いします。

ゾンビ先生：

ゾンビになることは、決して「人生の終わり」ではありません。それは、人間という重すぎる鎧を脱ぎ捨てて、本当の自分--本能と向き合う「新しい生の始まり」なんです。

――自分探しの旅が、死んだ後に始まると。

ゾンビ先生：

「人間という役割を辞めた後に、何が残るか」。そこにこそ、あなたの本質があるはずです。

もし明日、あなたが運悪く噛まれてしまったら、絶望せずに「さて、どんな新しい死後をデザインしようか」と、少しだけワクワクしてほしい。

ゾンビ学が、あなたの「死後のQOL（生活の質）」を、ほんの少しでも豊かにする一助になれば嬉しいですね（笑）。

ゾンビ談義をしていたつもりが、いつの間にか「（死後の）人生相談」になってしまった。

岡本教授、ゾンビ先生が語るゾンビは、もはや恐怖の対象ではなく、過剰に複雑化した現代社会から我々を救い出す「最後の聖域」のようにすら思えた。



「スマホを全部やめて解放されたい」という現代人の本音が、ゾンビという装置に託されている。

明日もし、世界が終わっても。あるいは、自分がゾンビになってしまっても、「座布団一枚のスペースがあればいいし、においさえケアすれば、まあ何とかなるか」。

そう思えた時、この息苦しい世界がほんの少しだけ、シンプルに見えてきた。

