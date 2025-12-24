¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¡ß¡ØÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡Ù¥³¥é¥Ü¤¬1/8¤«¤é³«ºÅ¡ª ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÅìµþ¤ÎÌë¤òºÌ¤ë
¡¡ÃÏ¾å450m¤ÇËâË¡¾¯½÷¤¿¤Á¤È½Ð°©¤¦¡£¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ò¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡Ó¡Ù¸ø³«µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¡Á4·î6Æü(·î)¤Î´ü´Ö¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡ßËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« ·îÌë¤Î¥ï¥ë¥Ä¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Å·Ë¾²óÏ¤Ç¤Ï¡Ö·îÌë¤Î¥Û¥ï¥¤¥¨¡×¤ä¡ÖÄÉ²±¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¤Ê¤É¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤ëÅ¸¼¨Áõ¾þ¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡Ìë¤Ë¤ÏÁë¥¬¥é¥¹¤òµðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤·¤¿¡ÖSKYTREE ROUND THEATER(R)¡×¤ÇÆÃÊÌ±ÇÁü¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿6¼ïÎà¤ÎÆÃÊÌ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤âÅÀÅô¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥»¥Ö¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç12·î22Æü(·î) 15:00 ¡Á 2026Ç¯3·î30Æü(·î) 23:29¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¡¢Ê¿Æü¤ÏÂç¿Í3,500±ß¡¢Ãæ¿Í2,350±ß¡¢¾®¿Í1,450±ß¡£µÙÆü¤ÏÂç¿Í3,800±ß¡¢Ãæ¿Í2,550±ß¡¢¾®¿Í1,550±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¸ÂÄê¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤¬¡Ø¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù°ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ëÆÃÊÌ¤Ê3¥ö·î´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê¡Ë
¡¡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼(R)¤È¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ·èÄê¡ª¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼(R)¡ßËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« ·îÌë¤Î¥ï¥ë¥Ä¡×
¡¡2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¡Á4·î6Æü(·î)
¡¡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ò¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡Ó¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¡Á4·î6Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½é¤á¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼(R)¡ßËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡¡·îÌë¤Î¥ï¥ë¥Ä¡×¤Î¾ÜºÙ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ú¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¡ú
¡ú¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡ÙÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÉÕ¤Å¸Ë¾ÂæÆþ¾ì·ô¤òÈÎÇä¡ª
¡¡ËÜ¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£(Á´6¼ï)¤ÈÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼Æþ¾ì·ô(Å·Ë¾¥Ç¥Ã¥¡ÜÅ·Ë¾²óÏ)¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä¡ª¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ú¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃå¤¿¥½¥é¥«¥é¤Á¤ã¤óÅÐ¾ì¡ª
¡¡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥½¥é¥«¥é¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ö¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«¡ÊËâË¡¾¯½÷ver.¡Ë¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¡ª°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¡ú¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤ª³Ú¤·¤ß¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Å¸¼¨Áõ¾þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¡¢¥Õ¥©¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÈÎÇä¡¢¡ÖSKYTREE ROUND THEATER(R)¡×¤Ç¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤Î¾å±Ç¤ä³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÅÀÅô¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼(R)¡ßËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« ·îÌë¤Î¥ï¥ë¥Ä¡×³µÍ×
¡¡´ü¡¡¡¡´Ö¡¡¡¡2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¡Á4·î6Æü(·î)
¡¡¾ì¡¡¡¡½ê¡¡¡¡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼Å·Ë¾¥Ç¥Ã¥¡¢Å·Ë¾²óÏ
¢¨Å·Ë¾¥Ç¥Ã¥¡¢Å·Ë¾²óÏ¤Ï¡¢Å¸Ë¾ÂæÆþ¾ì·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡¡¡¡¡ ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÉÕ¤Å¸Ë¾ÂæÆþ¾ì·ô¤ÎÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ Å·Ë¾¥Ç¥Ã¥¡¢Å·Ë¾²óÏÆâ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨Áõ¾þ¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÀßÃÖ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£ Å·Ë¾²óÏ ¥Õ¥í¥¢445¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹ÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ ¸ÂÄê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃå¤¿¥½¥é¥«¥é¤Á¤ã¤ó¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼Â»Ü
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ Å·Ë¾¥Ç¥Ã¥ ¥Õ¥í¥¢350¡ÖSKYTREE ROUND THEATER(R)¡×¤Ç¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤Î¾å±Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ Å·Ë¾¥Ç¥Ã¥ ¥Õ¥í¥¢340¡ÖSKYTREE CAFE¡×¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼ÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Å·Ë¾¥Ç¥Ã¥ ¥Õ¥í¥¢345¡ÖSKYTREE SHOP¡×¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¨ ÆÃÊÌ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°ÅÀÅô
¡¡¸ø¼°HP¡¡¡¡¡¡https://www.tokyo-skytree.jp/event/special/madoka-magica/
¡¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡ÙÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÉÕ¤Å¸Ë¾ÂæÆþ¾ì·ô¤ÎÈÎÇä
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡ÙÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÉÕ¤Å¸Ë¾ÂæÆþ¾ì·ô¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡ÙÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¡Á12·î¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡¡¡¡¥»¥Ã¥È·ô(Å·Ë¾¥Ç¥Ã¥¡ÜÅ·Ë¾²óÏ)¡Ü¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡ÙÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥×¥ê¥ó¥È(A3ÉáÄÌ»æ)
¡¡ÈÎÇäÊýË¡¡¡¡¡¥»¥Ö¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡Êhttps://7ticket.jp/g/001863¡Ë
¡¡ÈÎÇäÆü»þ¡¡¡¡2025Ç¯12·î22Æü(·î) 15:00 ¡Á 2026Ç¯3·î30Æü(·î) 23:29
¡¡Æþ¾ì´ü´Ö¡¡¡¡2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¡Á3·î31Æü(²Ð)
¡¡²Á¡¡¡¡³Ê¡¡¡¡Ê¿Æü:Âç¿Í3,500±ß¡¡Ãæ¿Í2,350±ß¡¡¾®¿Í1,450±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µÙÆü:Âç¿Í3,800±ß¡¡Ãæ¿Í2,550±ß¡¡¾®¿Í1,550±ß
¡¡¼ï¡¡¡¡Îà¡¡¡¡Á´6¼ï(¥é¥ó¥À¥à)¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«¡¢¶ÇÈþ¤Û¤à¤é¡¢ÇÃ¥Þ¥ß¡¢Èþ¼ù¤µ¤ä¤«¡¢º´ÁÒ°É»Ò¡¢É´¹¾¤Ê¤®¤µ
¢¨¹ØÆþ¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¡
¢¨ÅöÆüÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£¡¡
¢¨¥µ¥¤¥º¤ÏA3¥µ¥¤¥º(29.7cm¡ß42.0cm)¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢ Å·Ë¾¥Ç¥Ã¥¡¦Å·Ë¾²óÏÆâ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨Áõ¾þ¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÀßÃÖ
¡¡ÃÏ¾å450¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÅ·Ë¾²óÏ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Âç½¸·ë¡ª
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Å¸¼¨Áõ¾þ¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Å·Ë¾¥·¥ã¥È¥ë(¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼)
¡¡¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÈâ¡×
¡¡Èâ¤òÈ´¤±¤Æ¡¢Åã¤Î¾å¤Ø¡£
¡¡Å·Ë¾²óÏ ¥Õ¥í¥¢445 ¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¨¥ê¥¢¡¡
¡¡¡Ö·îÌë¤Î¥Û¥ï¥¤¥¨¡×
¡¡¸÷¤¬ÍÉ¤é¤á¤¯¶õ´Ö¤ÇËâË¡¾¯½÷¤¿¤Á¤È½Ð°©¤¦¡£
¡¡Å·Ë¾²óÏ ¥Õ¥í¥¢445¡Á450 ²óÏ¥¨¥ê¥¢
¡¡¡ÖÄÉ²±¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×
¡¡´õË¾¤ÈÀäË¾¤¬¸òº¹¤¹¤ëÊª¸ì¤ò½ä¤ë¡£
¡¡Å·Ë¾²óÏ ¥Õ¥í¥¢450 ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡¡¡ÖÌóÂ«¤Î´Ä¡×
¡¡¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÎÏ¡£
¡¡Å·Ë¾²óÏ ¥Õ¥í¥¢450 ¥¹¥í¡¼¥×
¡¡¡Ö³Ð¸ç¤ÎÏ©¡×
¡¡ËâË¡¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¡¢¿´¤Ë½É¤ëÁÛ¤¤¡£
¡¡Å·Ë¾²óÏ ¥Õ¥í¥¢450 ¥½¥é¥«¥é¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¡Ö´ê¤¤¤ÎÅô¡×
¡¡¡È´ê¤¤¤ÎÅã¡É¤ÎºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¡£´õË¾¤ÎÎÏ¤ÇÅã¤Ë¸÷¤òÅô¤¹¡£
¡¡Å·Ë¾²óÏ ¥Õ¥í¥¢450 ¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡¡¡Öµ²±¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡×
¡¡¿´¤ËÅô¤ë»×¤¤½Ð¤ò¼Ì¿¿¤Ë¹ï¤à¡£
£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹ÈÎÇä
¡¡Å·Ë¾²óÏ¤«¤é¤ÎÀä·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¼Ì¿¿»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ª»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÂæ»æ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü¡¡¡¡´Ö¡¡¡¡2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¡Á4·î6Æü(·î)
¡¡»þ¡¡¡¡´Ö¡¡¡¡·î¡Á¶â¡¡¡¡¡¡10:00¡Á21:30
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¡¡ 9:00¡Á21:30
¢¨»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ì¡¡¡¡½ê¡¡¡¡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼Å·Ë¾²óÏ ¥Õ¥í¥¢445 ¥Õ¥©¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹
¡¡ÎÁ¡¡¡¡¶â¡¡¡¡1Ëç¡§1,700±ß
¢¨»£±Æ¤Î¤ßÌµÎÁ¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÂæ»æÉÕ¤¤Ç¤¹¡£¢¨°ìÉôÇØ·Ê¤Ï¹çÀ®²èÁü¤Ç¤¹¡£
¤ ¸ÂÄê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃå¤¿¥½¥é¥«¥é¤Á¤ã¤ó¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼Â»Ü
¡¡¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«(ËâË¡¾¯½÷ver.)¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Î¥½¥é¥«¥é¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËµÇ°»£±Æ¤ò¤·¤è¤¦¡ª
¡¡´ü¡¡¡¡´Ö¡¡¡¡2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¡Á4·î6Æü(·î)
¡¡»þ¡¡¡¡´Ö¡¡¡¡1·î8Æü(ÌÚ)¡Á1·î31Æü(ÅÚ)¡¡10:30/13:30/15:00/16:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2·î1Æü(Æü)¡Á4·î6Æü(·î)¡¡10:30/13:30/15:00/16:30
¡¡¾ì¡¡¡¡½ê¡¡¡¡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼Å·Ë¾¥Ç¥Ã¥ ¥Õ¥í¥¢350
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¡ÖSKYTREE ROUND THEATER(R)¡×¤Ç¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤Î¾å±Ç
¡¡ÃÏ¾å350¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤ò¾å±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü¡¡¡¡´Ö¡¡¡¡2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¡Á4·î6Æü(·î)
¡¡¾ì¡¡¡¡½ê¡¡¡¡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼Å·Ë¾¥Ç¥Ã¥ ¥Õ¥í¥¢350
¡¡¾å±Ç»þ´Ö¡¡¡¡³Æ²óÌó6Ê¬
¡¡¡ã¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ä
¡¡SKYTREE ROUND THEATER(R)¡¡
¡¡Å·Ë¾¥Ç¥Ã¥ ¥Õ¥í¥¢350¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤òµðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢£±£³Âæ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ëÎ×¾ì´¶°î¤ì¤ë²»¶Á¤È¡¢24Âæ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ÇÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤òÅê±Æ¤¹¤ëÌë´Ö¸ÂÄê¤Î±é½Ð¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¦ ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼ÈÎÇä
¡¡¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ì¡¡¡¡½ê¡¡¡¡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼Å·Ë¾¥Ç¥Ã¥ ¥Õ¥í¥¢340 ¡ÖSKYTREE CAFE¡×
¡¡»þ¡¡¡¡´Ö¡¡¡¡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼£×£Å£Â¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼Á°¤Ë¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÅ¸Ë¾Âæ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤¸¤ÆÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ÏÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨340¥«¥Õ¥§Æþ¸ý¤Ë¤Æ¡¢À°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£25ÁÈ°Ê¾å¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÅ·Ë¾¥Ç¥Ã¥¤Ø¤ÎºÆÆþ¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
(À°Íý·ô¤ÈÅ¸Ë¾ÂæÆþ¾ì·ô¤Î¤´Äó¼¨É¬¿Ü)
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¤Î¤´ÆþÅ¹¤Ë¤Ä¤¡¢¤´ÃíÊ¸¤Ï¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ8ÉÊ¡¦³Æ1ÅÀ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¤Ê¤É¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¢£¥É¥ê¥ó¥¯(³Æ1,100±ß)
¡¡¢¤ º¸:¤Þ¤É¤«¤Î¤¤¤Á¤´¥É¥ê¥ó¥¯
¡¡¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¡£¥Ô¡¼¥Á¥¼¥ê¡¼¤È¤¤¤Á¤´Ì£¤ÎÆý»À¶Ý¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¡¢´Å¤¤¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¤È¤¤¤Á¤´¤Î²Ì¼Â¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¡¡¢¤ ±¦:¤Û¤à¤é¤Î¤Ö¤É¤¦¥½¡¼¥À
¡¡¶ÇÈþ¤Û¤à¤é¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¡£¤ê¤ó¤´É÷Ì£¤Î»ç¥¼¥ê¡¼¤È¤Ö¤É¤¦¥½¡¼¥À¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤È¤Ö¤É¤¦¤Î²Ì¼Â¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¡¡¢¤ º¸:¥Þ¥ß¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥É¥ê¥ó¥¯
¡¡ÇÃ¥Þ¥ß¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¥¼¥ê¡¼¤È¥ì¥â¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÎÁØ¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤È¥ì¥â¥ó¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢²Ö¤ÎºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê°ìÇÕ¡£
¡¡¢¤ ±¦:¤µ¤ä¤«¤Î¥Ö¥ë¡¼¥½¡¼¥À
¡¡Èþ¼ù¤µ¤ä¤«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¡£ÀÄ¤¤¥Ñ¥¤¥ó¥¼¥ê¡¼¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥½¡¼¥À¤Ë¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î´Å¤ß¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¡¡
¡¡¢¤ º¸:°É»Ò¤Î¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥¸¥å¡¼¥¹
¡¡º´ÁÒ°É»Ò¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¡£¤¤¤Á¤´¥¼¥ê¡¼¤È¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥¸¥å¡¼¥¹¤ÎÁØ¤Ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¡¢¤ê¤ó¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿°ìÇÕ¡£
¡¡¢¤ ±¦:¤Ê¤®¤µ¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¥É¥ê¥ó¥¯
¡¡É´¹¾¤Ê¤®¤µ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¡£¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥É÷¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¡¢ºÕ¤¤¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿Ç»¸ü¤Ê°ìÇÕ¡£
¡¡¢£¥Õ¡¼¥É
¡¡¢¤ º¸:¥¥å¥¥¤Ù¤¨¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥É¥ê¥¢(1,650±ß)
¡¡¥¥å¥¥¤Ù¤¨¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥É¥ê¥¢¡£¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¿ÉÌ£¥½¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¤ ±¦:¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤ÎÌë¥Ñ¥Õ¥§(1,540±ß)
¡¡¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤ÎÌë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥§¡£¥Á¥ç¥³¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¤ä¥Á¥ç¥³¥Õ¥ì¡¼¥¯¡¢¥Á¥ç¥³¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥¢¥¤¥¹¤ò½Å¤Í¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥ê¡¼¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿ìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¡£
¡¡¡Ú¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
¡¡¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼1ÉÊ¤´ÃíÊ¸Ëè¤Ë¡¢Á´7¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
§ ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
¡¡ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¥ã¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤Î¥°¥Ã¥º¤ò1²ñ·×5,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ì¡¡¡¡½ê¡¡¡¡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼Å·Ë¾¥Ç¥Ã¥ ¥Õ¥í¥¢345 ¡ÖSKYTREE SHOP¡×
¡¡»þ¡¡¡¡´Ö¡¡¡¡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼WEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÅ¸Ë¾Âæ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤¸¤ÆÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ÏÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¹ØÆþ¸Ä¿ôÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£(²ñ´üÁ°¡¦²ñ´üÃæ¤òÌä¤ï¤º¹ØÆþ¸Ä¿ôÀ©¸Â¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)
¢¨¤´¹ØÆþ¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ°ì²ñ·×¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ª²ñ·×»þ¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Î³ÎÇ§¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤æ¤é¤æ¤é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Á´7¼ï) (³Æ1,980±ß)
¡¡¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´14ÊÁ) (£µ£µ£°±ß¡Ë
¢¨¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°(1,980±ß)
¡¡¥×¥ê¥ó¥È¥¯¥Ã¥¡¼(1,404±ß)
¡¡¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È(3,300±ß)
¡¡¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹É÷¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(Á´6¼ï)(³Æ2,640±ß)
¡¡¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È(4,950±ß)
¢¨¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Ú¹ØÆþÆÃÅµ¡Û¡¡
¡¡¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¾¦ÉÊ¤ò1²ñ·×5,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´Äó¶¡Ëç¿ô¤Ï¡¢1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1Ëç¤Ç¤¹¡£
¨ ÆÃÊÌ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°ÅÀÅô¡¡
¡¡³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅÀÅô¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü¡¡¡¡»þ
¡¡Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡¡ °Ê²¼6¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¡¢Ìó2Ê¬È¾Ëè¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤êÅÀÅô¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»öÁ°¤ÎÍ½¹ð¤Ê¤¯¡¢ÅÀÅô»þ´Ö¤ª¤è¤ÓÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ ¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¢ ¶ÇÈþ¤Û¤à¤é¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡£ ÇÃ¥Þ¥ß¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¤ Èþ¼ù¤µ¤ä¤«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¥ º´ÁÒ°É»Ò¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¦ É´¹¾¤Ê¤®¤µ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡ã»²¡¡¹Í¡ä
¡¡ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡2011Ç¯1·î¤«¤éTV¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡×¡£
¡¡ÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¤Î¡È¥¥å¥¥¤Ù¤¨¡È¤Ë´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¡ÖËâË¡¾¯½÷¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖËâ½÷¡×¤ÈÀï¤¦¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¿´¤Î³ëÆ£¤È²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤òÉÁ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡£
¡¡2012Ç¯¤Ë¤ÏTV¥·¥ê¡¼¥º¤òÆóÊÔ¤ËÊ¬¤±ºÆÊÔ½¸¤·¤¿·à¾ìÈÇ¡Ö[Á°ÊÔ]»Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡×¡¢¡Ö[¸åÊÔ]±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï´°Á´¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡Ö[¿·ÊÔ] ÈÀµÕ¤ÎÊª¸ì¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢[¿·ÊÔ]¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï¿¼Ìë¥¢¥Ë¥á¤Î·à¾ìÈÇºîÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤Î20²¯±ß¤ÎÂçÂæÆÍÇË¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¿·ºî±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ò¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡Ó¡Ù¤Î¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯²½¡¢¥²¡¼¥à²½¡¢ÉñÂæ²½¤¬¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.madoka-magica.com/
¡¡¡Ú¡½ÈÌ¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¡¡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼ TEL¡§0570¡¾55¡¾0634¡Ê10:00¡Á18:00¡Ë¡¡
¡¡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸ https://www.tokyo-skytree.jp/