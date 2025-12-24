広島市の中心部でカープファンに半世紀近く愛されてきた喫茶店が１２月で閉店します。店には別れを惜しんで、連日全国各地からカープファンなどが訪れています。



広島市中区にある喫茶店「茶房カープファン」。店内には昭和のカープ黄金期を支えた選手たちのサインや貴重なカープグッズがずらりと並びます。



■茶房カープファン 橋本紀子さん

「お待たせしました」





４７年前にオープンした店を切り盛りするのは橋本紀子さんです。夫は元プロ野球選手で、投手としてカープと南海ホークスで通算１０勝をあげた敬包さん。引退後には月刊誌「カープファン」を創刊しました。ビルの２階が事務所で、１階に開いた喫茶店を妻の紀子さんが任されました。■茶房カープファン 橋本紀子さん「オープンのときは景気がものすごい良かったから、もうお客さんがこう、常にうまっているぐらいに入りました」店には雑誌のインタビュー前後にカープの選手が度々訪れました。■茶房カープファン 橋本紀子さん「大野さん、北別府さんとか（高橋）慶彦さん（が来た）。津田さんは雑誌の方の餅つき大会で袋町公園で撮影したんですけど、そのとき来られました」店はいつしか全国からカープファンが集う聖地に…。店頭に置かれたノートにファンたちが思いを綴るようになりました。カープの勝利や優勝を願うコメントやイラストが並びます。■茶房カープファン 橋本紀子さん「やっぱり愛してるというかカープを愛するから、やっぱりちょっとこう落ち込むけどもまたやっぱり応援しようかみたいなことが書いてますね」営業を始めて約半世紀。体力が落ちてきたという紀子さんは、元気なうちにやめようと閉店を決めました。■常連客 大田克也さん「美味しいんよ、これ」「うまい！」常連の大田さんは、平日のお昼ご飯は毎日この店でとってきました。■常連客 大田克也さん「１０年間、ほとんどここのごはんを食べている。家庭料理だから。みんなで集まって、会合したりしてお酒を飲んで」Ｑ話すのはカープの話？「まあそうなりますね。寂しいですね」閉店の知らせを聞きつけて、連日多くの人が訪れます。この日訪ねてきたのは、オープン当初働いていた女性です。■オープン時スタッフだった女性「ママの味です。オープンの時だからバタバタ。すべてがなにもかも。１から１０まで準備するような感じで。でも楽しかった」店の営業は２７日まで。紀子さんは閉店を惜しんで全国各地からやってくるカープファンを最後の日まで温かく迎えます。■茶房カープファン 橋本紀子さん「お客様に感謝してここまで来られたので、からだ元気でやっぱり挨拶してやめたいっていうのが希望だったもんで精一杯頑張る」（２０２５年１２月２４日放送）