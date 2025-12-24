¸¶È¯ÉÔ¾Í»ö¤ÇºÆÈ¯ËÉ»ßºö¡¡ÃæÉôÅÅ¡¢Ë¡Îá½ç¼é¤Ø¶µ°é
¡¡ÃæÉôÅÅÎÏ¤Ï24Æü¡¢ÉÍ²¬¸¶È¯¡ÊÀÅ²¬¸©¸æÁ°ºê»Ô¡Ë¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¹©»ö¤ò½ä¤ëÉÔ¾Í»ö¤Ë´Ø¤·¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ËºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ê¤É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Ë¡Îá½ç¼é¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¶µ°é¤Î½¼¼Â¤Ë²Ã¤¨¡¢·Ð±Ä´ÆººÉô¤Ë¤è¤ë´Æ»ë¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡·Ð»º¾Ê¤ØÊó¹ð¸å¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Çµ¼Ô¸þ¤±¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ËÜÉô¤ÎÀîÀ¥Î´ÃËË¡Ì³¥°¥ë¡¼¥×Ä¹¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ¼è°úÀè¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍ²¬¸¶È¯¤Î¹©»ö¤Ç¤ÏÀµ¼°¤Ê·ÀÌóÊÑ¹¹¤äÀº»»¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÔ¾Í»ö¤¬·×20·ïÈ½ÌÀ¤·¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£