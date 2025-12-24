´Ú¹ñÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤òÄÉµ¯ÁÊ¡¡À¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿¤Îºá
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¤ÎÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ï24Æü¡¢À¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Ç¡¢Á°ÂçÅýÎÎ¤ÎÕú¼â±ÙÈï¹ð¡ÊÆâÍð¼óËÅºá¤Ê¤É¤Ç¸øÈ½Ãæ¡Ë¤òÄÉµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£2021Ç¯6·î¡Á22Ç¯3·î¡¢ºÊ¤Î¶â·ú´õÈï¹ð¡Ê¤¢¤Ã¤»¤ó¼ýºâºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¡Ë¤È¶¦ËÅ¤·¡¢À¯¼£¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤«¤é2²¯7ÀéËü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó2900Ëü±ß¡ËÁêÅö¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº·ë²Ì¤òÌµ½þ¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÕúÈï¹ð¤ÏºòÇ¯12·î¤Î¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×Àë¸À¤ò½ä¤Ã¤ÆÆâÍð¼óËÅºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Ç¯10·îËö¤´¤í¤«¤é¡¢¤³¤ÎÀ¯¼£¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤È¤Îµ¿ÏÇ¤¬Âç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÕúÈï¹ð¤Ï²ü¸·Îá¤Î¸ý¼Â¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÊ¿¾í¤ËÌµ¿Íµ¡¤òÈô¤Ð¤¹¤è¤¦·³´´Éô¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¹¤ë°ìÈÌÍøÅ¨ºá¤Ê¤É¤Ë¤âÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£