福山雅治、格闘技好き過ぎて撮影で技提案 大泉洋はリアルにこだわった結果の笑撃シーンを追加
俳優の福山雅治（56）、大泉洋（52）が24日、東京・新宿ピカデリーで行われた映画『ラストマン -FIRST LOVE-』の公開初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】素敵…！黄色い声援を浴びる福山雅治＆大泉洋
『ラストマン−全盲の捜査官−』は福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
皆実の格闘シーンも描かれる。福山は「最後の決め技は僕が提案させていただいた。めったに、そういう機会がないので。いつも見ている格闘技の重要な決め技を『やってもいいですか？』とリクエストさせていただいた」と格闘技好きすぎて、やりたい技をお願いしたという。
大泉もたっての希望のシーンがあったという。雪深いシーンで皆実をアテンドするはずが心太朗が雪の中に埋まるシーンだという。まさかの暴露に大泉は「リクエストの質が違う」とボヤく。それでも大泉は「私からの熱いリクエストで。北海道で撮るのであれば『雪に落ちるシーンを作ってくれ』と。北海道の広い雪道って、誰か勇気のある人が雪に埋まるけど歩くんです。その歩いた跡を歩く。人が歩くことによって雪道ができるんです。ところが、そこを1歩でもはずすとズボって埋まるんです。リアルなんです。『気をつけてください』と言った途端に心太朗さんがいなくなるのをやりたかったんです」とリアルにこだわったそうだが、福山は「僕は知らなかった。『こんなに埋まる？あまりにもベタじゃない？こんなシーンを大泉さん、よくなるな』って思ったら自分でリクエストしていた」とバラして笑いを誘っていた。
今回、この最終話ラストの続編となる完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』が、28日午後9時から放送。さらに、そこからつながる映画『ラストマン -FIRST LOVE-』が24日に公開となった。
【写真】素敵…！黄色い声援を浴びる福山雅治＆大泉洋
『ラストマン−全盲の捜査官−』は福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
大泉もたっての希望のシーンがあったという。雪深いシーンで皆実をアテンドするはずが心太朗が雪の中に埋まるシーンだという。まさかの暴露に大泉は「リクエストの質が違う」とボヤく。それでも大泉は「私からの熱いリクエストで。北海道で撮るのであれば『雪に落ちるシーンを作ってくれ』と。北海道の広い雪道って、誰か勇気のある人が雪に埋まるけど歩くんです。その歩いた跡を歩く。人が歩くことによって雪道ができるんです。ところが、そこを1歩でもはずすとズボって埋まるんです。リアルなんです。『気をつけてください』と言った途端に心太朗さんがいなくなるのをやりたかったんです」とリアルにこだわったそうだが、福山は「僕は知らなかった。『こんなに埋まる？あまりにもベタじゃない？こんなシーンを大泉さん、よくなるな』って思ったら自分でリクエストしていた」とバラして笑いを誘っていた。
今回、この最終話ラストの続編となる完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』が、28日午後9時から放送。さらに、そこからつながる映画『ラストマン -FIRST LOVE-』が24日に公開となった。