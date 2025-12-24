◆バスケットボール全国高校選手権・第２日 ▽男子１回戦 駒大苫小牧９４―５３米子松蔭（２４日・東京体育館）

駒大苫小牧が快勝で初戦を突破した。２０３センチのＣオラヨリ・マーベラス・オルワトヨシ（３年）を中心とした高さで、米子松蔭を圧倒。終盤はベンチメンバー全員を出場させる余裕も見せながら、目標としていた６０失点以内に収めた。

１５得点と奮闘したＳＦ坂井琉晟（りゅうせい、３年）は「初戦で硬くなるかと思ったけど、思ったほど硬く入らなかった。きょうの目標はディフェンスからということだったんで、ディフェンスからいってオフェンスもそのいい流れでいけた」。田島範人ヘッドコーチも「初戦は難しいと思うけど、すんなり抜けてくれた。僕が考えているより、彼らの方がここまで成長したんじゃないかと思います」と選手たちをたたえた。

坂井は、ダート競馬の世界最高峰ＢＣクラシックをフォーエバーヤングとのコンビで制した、坂井瑠星ジョッキーと漢字は違えど同姓同名。「知ってます。（競馬は）見ないんですけど、中学生のときに同級生が教えてくれました。自分も頑張ります」と笑顔だった。