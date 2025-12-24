◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）追い切り＝１２月２４日、栗東トレセン

史上１２頭目の春秋グランプリ連覇へ向け、準備は万端だ。メイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は栗東・ＣＷコースで単走追い。５ハロン６８秒５―１１秒３で気分良く駆け抜けた。前半はやや気難しい面を出していたが、石橋調教師は「乗り難しかったり、ああいうところもこの馬の特徴だから。思った通りの時計だし、良かったと思うよ」と穏やかな笑みを浮かべた。

２週前、１週前と好時計を出し、予定通りに調教メニューをこなしてきた。前走の天皇賞・秋はスローペースの逃げを打ち、６着。勝ち馬とは０秒２差で、最後まで脚を使っていた。「東京は瞬発力がある馬が有利だと思う。中山は小回りで、いいんじゃないかな」とコース替わりが何よりの“援軍”だ。

今回で４戦続けての騎乗となる武豊騎手は「毎回力を発揮できるタイプではないかもしれないが、かみ合った時の強さはかなりのもの」とポテンシャルを評価した。勝てば、２３年ドウデュース以来の暮れのグランプリ５勝目となる。「先代の松本（好雄）オーナーも有馬記念が好きとよく口にされていた。いいレースをして、最高の結果でゴールしたいなと思います」。空の上に吉報を届けるべく、レジェンドは大一番に挑む。（山下 優）