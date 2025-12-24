TBS±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¡¢µÙÍÜ¤«¤éÈÖÁÈÉüµ¢¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö»ä¡¢¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
TBS¤Î±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE TIME,¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÙÍÜ¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö»ä¡¢¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î2Æü´Ö¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¤¬ÈÖÁÈ¤ËÉüµ¢¡£°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤¬¡Ö±§²ì¿À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢±§²ì¿À¥¢¥Ê¤â¡Ö¤Ï¤¤¡ª¸µµ¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÉü³è¤òÊó¹ð¡£
°Â½»¥¢¥Ê¤¬¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢±§²ì¿À¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ä¡¢¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°Â½»¥¢¥Ê¤â¡Öº£Æü¤«¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¤¤Ê¤¤¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢±§²ì¿À¥¢¥Ê¤Ï24Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡ÖÙ¨ÅíÁ£¤Î¼ð¤ì¤Èé¡Ëã¿¾¤Î¤¿¤á¡¢¤ªµÙ¤ß¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª±¢ÍÍ¤Ç²óÉüÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´¨¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤É¤¦¤¾¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
