

XGのCHISA、HINATA、JURIA

XGがクリスマスイブの24日、来年1月23日リリースのフルアルバム「THE CORE - 核」から、先行配信楽曲「4 SEASONS」をサプライズでリリースした。

【動画】公開された「4 SEASONS」 Official Music Video

「4 SEASONS」は、XGのボーカルユニット(CHISA、HINATA、JURIA)がこれまで大切にしてきた想いを繊細に描いたアコースティックトラックで、そばにいても言葉にできなかった気持ちや、離れて過ごさなければならなかった時間、そして少しずつ深まっていった感情が、穏やかなギターと広がりあるサウンドの中で静かに姿を現していく。

同曲は、四季の移ろいの中でメンバーそれぞれの感情が鏡のように反射する瞬間に焦点を当てており、胸の奥に積もっていたあたたかさや切なさ、言葉にできず抱えてきた想いが、変わりゆく景色と静かに重なり合い、互いを思うささやかな支えとして滲み出す。繊細なボーカル表現と丁寧に組み上げられたアレンジが、感情の揺らぎと深さを鮮やかに描き出し、時が経っても消えない気持ちの跡が音の余白に残り、聴く人それぞれの記憶や時間をふと呼び起こす。

四季を通して移り変わる心模様を映し出す「4 SEASONS」は、メンバーが胸に抱えてきた想いを自然に伝え、聴き終えたあとも穏やかな余韻が長く続く一曲となっている。

本日のリリースに合わせ公開されたミュージックビデオでは、四季を経てついに年末とクリスマスを迎えたCHISAとHINATAとJURIAの3人が、お互いにただそばにいるだけで、十分暖かくて幸せな時間を作り上げていく様子が映し出されており、一緒に料理を作り、笑って踊り、いたずらに時間を過ごす姿は、見る人たちを自然に微笑ませる。また、コーヒーを一緒に飲み、甘いケーキを分かち合い、好きな音楽を流して自然に身を委ねるシーンは、特別でない日常さえ大切な記憶になりうることを表現しており、誰かと共に時間を分かち合い、共に過ごす時間がどれほど心が温まり、幸せなことかを伝えている。

また、来年1月23日にリリースされるファースト・フルアルバム「THE CORE - 核」に収録される全10曲のトラックリストも公開された。本日配信が開始された「4 SEASONS」、9月に先行配信された「GALA」を含む計10曲が収録される。

XGにとって、今年2025年は、約40万人を動員した初のワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”」のファイナル公演を東京ドームで開催、4月にはアメリカ最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」に日本人アーティストとして唯一の出演でトリを務め、先日は、アメリカ最大級のオーディション番組「The Voice」で、アメリカのTV番組初出演を飾るなどグローバルで大きく飛躍する1年となった。

来年2026年は、1月23日に自身初となる待望のフルアルバム『THE CORE - 核』をリリースし、2月からは2度目のワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」を開催することが決定している。