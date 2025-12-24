アジア株 まちまち、上海株は続伸 アジア株 まちまち、上海株は続伸

東京時間17:47現在

香港ハンセン指数 25818.93（+44.79 +0.17%）

中国上海総合指数 3940.95（+20.97 +0.53%）

台湾加権指数 28371.98（+61.51 +0.22%）

韓国総合株価指数 4108.62（-8.70 -0.21%）

豪ＡＳＸ２００指数 8762.70（-33.01 -0.38%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85415.50（-109.34 -0.13%）



２４日のアジア株は、まちまち。明日はクリスマスとなることで、欧米市場だけではなくアジア・オセアニアでも休場となる市場が多く、様子見ムードとなっている。こうした中、市場間でまちまちの動きとなる中、値動きは小幅にとどまっている。



上海総合指数は続伸。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、化学品メーカーの万華化学集団、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、衛星通信・放送サービス会社の中国衛通集団が買われる一方で、石炭エネルギー会社の中国神華能源（チャイナ・シェンファ・エナジー）、酒造会社の貴州茅臺酒が売られた。



香港ハンセン指数は小反発。アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）、不動産投資会社の長江基建集団（チョンコン・インフラストラクチャーＨＬＤＳ）、電力会社の電能実業（パワー・アセッツ・ホールディングス）、再生エネルギー製品メーカーの信義光能（シンイー・ソーラー）が買われる一方で、家電製品メーカーの海爾智家（ハイアールスマートホーム）、スポーツ用品メーカーの李寧（リー・ニン）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反落。不動産開発大手のレンド・リース・グループ、通信会社のＴＰＧテレコムが買われる一方で、医療情報会社のプロ･メディカス、求人ウェブサイトのシーク、医薬品メーカーのＣＳＬ、会計システム会社のゼロが売られた。

