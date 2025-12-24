去年･2024年7月、高知市長浜小学校の児童が水泳の授業中におぼれて亡くなった事故で、業務上過失致死の罪に問われている当時、授業を担当した元教員の初公判が12月24日に高知地裁で開かれ、教員は起訴内容を全面的に認めました。



業務上過失致死の罪に問われているのは、当時の長浜小学校4年生の担任で、元教員の栗林未鈴被告（27歳）です。起訴内容によりますと栗林被告は去年、勤めていた長浜小学校のプールが故障し、4年生から6年生の水泳授業を近くの南海中学校のプールで行う際に、教頭やほかの教員とともに事故を防止する安全注意義務があるにも関わらず何ら措置を講じず、当時小学4年生だった松本凰汰さん（9歳）を漫然と身長よりも水深の深いプールで泳がせ、急性呼吸不全で死亡させたものです。



24日、高知地裁で開かれた初公判で栗林被告は起訴内容について「間違いありません」と認めた上で、被告人質問では中学校のプールを使用することへの不安を校長へ伝えたが意見が通らなかったことや、体育主任を任されたものの校長や教頭から安全対策の指導は無かったことなどを語りました。



次回の公判は来年･2026年に開かれる予定です。

