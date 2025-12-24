¹âÃÎ¸©Æâ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¼ç¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë 4～6·îÊÔ¡Ú¹âÃÎ¡Û
2025Ç¯¤Î¹âÃÎ¸©Æâ¤Î¼ç¤Ê½ÐÍè»ö¤ä²ÝÂê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥·¥êー¥º¡ÖÇ¯Ëö²ó¸Ü¡×¡£º£²ó¤Ï4·î¤«¤é6·î¤Ë¸©Æâ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú4·î1Æü ¿·Ç¯ÅÙ¥¹¥¿ー¥È¸©Ä£¿·ºÎÍÑ¿¦°÷ÆþÄ£¼°¡Û
¢£¿·µ¬ºÎÍÑ¿¦°÷
¡Ö¸©³°¤«¤éÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¹âÃÎ¤Ë½»¤ß¤¿¤¯¤ÆÍè¤Æ¡¢¹âÃÎ¤Î¸©Ì±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ì¤ë¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¸©Ä£¤Ç¿·µ¬ºÎÍÑ¿¦°÷165¿Í¤Ë¼Îá¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç·¿¥¯¥ëー¥ºµÒÁ¥¡Ö¥Îー¥ë¥À¥à¡×¡£¹âÃÎ¤Ø¤ÎÂç·¿µÒÁ¥¤ÎÆþ¹Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿2023Ç¯ÅÙ¤Î57ÀÉ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï¹âÃÎ¿·¹Á¤È½ÉÌÓÏÑ¹Á¤Ë112ÀÉ¤òÍ½Äê¡£²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¸©Æâ¤ÏÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú4·î2Æü ÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²1²¯±ß¡Û
ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²Áí³Û¤¬1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú4·î3Æü Ý¯°æ¤Ä¤°¤ß¤µ¤óÆþ³Ø¡Û
¢£Ý¯°æ¤Ä¤°¤ß¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¹âÃÎÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤òµö²Ä¤µ¤ì¤¿¾å¤Ï¡¢Âç³Ø±¡À¸¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÊ¬¤Ë½¾¤Ã¤Æ³Ø¶È¤ËÎå¤ß¡¢ÉÊÀ¤òÍÜ¤¤¹âÃÎÂç³Ø³ØÂ§¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ž¥¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÝ¯°æ¤Ä¤°¤ßÁª¼ê¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¦·Ý½ÑÊ¸²½¶¦ÁÏÀì¹¶¤Ç³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÃÎ¤òµòÅÀ¤Ë¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú4·î7Æü ¾®³Ø¹»¤ÎÆþ³Ø¼°¡Û
¢£¿·1Ç¯À¸
QÍ§Ã£²¿¿Íºî¤ë¡©
¡Ö100¿Í¡©¡×
¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¤1Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¡×
¢£ÊÝ¸î¼Ô
¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÊÝ°é±à»ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£À®Ä¹¤È¶¦¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¡×
¡Ú4·î13Æü Âçºå´ØÀ¾ËüÇî¡Û
158¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤¬»²²Ã¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬³«Ëë¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛÊª¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ë¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó4³ä¤Ë¹âÃÎ¸©»º¤ÎÌÚºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú4·î8Ž¥16Æü ¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¼áÊü¡Û
¹âÃÎ»Ô½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥Ž¥¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤¬ÀÅ²¬¸©¤ÎÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î»Õ¤ËË½¹Ô¤·¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¡¢ÂáÊá¤«¤é9ÆüÌÜ¤Ç¼áÊü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú4·î21Æü ¿Í¸ý65Ëü¿Í³ä¤ì¡Û
4·î1Æü»þÅÀ¤Ç¸©¤Î¿ä·×¿Í¸ý¤¬65Ëü¿Í¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1Ëü1279¿Í¾¯¤Ê¤¤64Ëü8313¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Ë¸©Æâ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤è¤ê272¿Í¾¯¤Ê¤¤3108¿Í¤È²áµîºÇ¾¯¤Ë¡£Ä»¼è¸©¤Ë¼¡¤¤¤Ç¥ïー¥¹¥È2°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú4·î23Æü ¿·¶µ°éÄ¹°§»¢¡Û
¸©¤Îº£¾ë½ã»ÒŽ¥¿·¶µ°éÄ¹¤¬½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡Ö¸©¤Î¶µ°éÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¡¢À¿¿´À¿°ÕÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú4·î24Æü Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ËÈ÷¤¨±þ±ç¸©¤Î½é´é¹ç¤ï¤»¡Û
Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤ë¹âÃÎ¸©¤ËÂÐ¤·¡¢Åçº¬¸©¤È½©ÅÄ¸©¤¬¡Ö±þ±ç¸©¡×¤Ë¡£3¸©¤ÎËÉºÒÃ´Åö¼Ô¤¬½é¤á¤Æ´é¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤Ï3·î¤ËÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤ë¹âÃÎ¸©¤Ê¤É10¸©¤ò¡Ö½ÅÅÀ¼õ±ç¸©¡×¤È¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤«¤é¿¦°÷¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë±þ±ç¼«¼£ÂÎ¤òÀßÄê¡£¤½¤Î±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú5·î GW¡Û
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç·¿Ï¢µÙ´ü´ÖÃæ¡¢¸©Æâ44¤Î¼çÍ×´Ñ¸÷»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ21Ëü7274¿Í¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú5·î15Æü ¶µ°÷¤Î¥×ー¥ë¸¦½¤¡Û
µîÇ¯7·î¡¢¹âÃÎ»ÔÄ¹ÉÍ¾®¤Î»ùÆ¸¤¬Æî³¤Ãæ¤Î¥×ー¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿å±Ë¤Î¼ø¶ÈÃæ¤Ë¤ª¤Ü¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹âÃÎ»Ô¤¬¾®³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸¦½¤²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú5·î22Æü ¹áÈþ»Ô¤Î¶µ°éÄ¹Ç¤Ì¿ÈÝ·è¡Û
¹áÈþ»Ô¤Î¶µ°é¹ÔÀ¯¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¶µ°éÄ¹¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢°Í¸÷¹¸°ìÏº»ÔÄ¹¤Ï¿·¤·¤¤¶µ°éÄ¹¤Î¿Í»ö°Æ¤ò»ÔµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó»¿À®¾¯¿ô¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú6·î1Æü Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö»ö¶È½ê µÁÌ³²½¤Ø¡Û
6·î¤«¤é»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¦¾ì¤Ç¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú6·î3Æü Ä¹Åè¤µ¤óÎ¹Î©¤Ä¡Û
¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¥×¥íÌîµå¡×¤³¤ÈÄ¹ÅèÌÐÍº¡¦µð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤¬ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï2002Ç¯¤ËÅö»þ¤Î¥À¥¤¥¨ー¤Î¹âÃÎ¥¥ã¥ó¥×¤òË¬¤ì¡¢¹âÃÎ»Ô¤ÎÅìÉôµå¾ì¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î´ÑµÒ2Ëü3000¿Í¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú6·î10Æü È÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¡Û
¢£¾®ÀôÇÀ¿åÁê
¡Öº£¤Î¸«¤¿¤Æ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢6·î¤Î²¼½Ü¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢º£¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÁêÅö¤ÊÎÌ¤¬À¤¤ÎÃæ¡¢»ÔÃæ¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
À¯ÉÜ¤¬¿ï°Õ·ÀÌó¤ÇÊü½Ð¤·¤¿È÷ÃßÊÆ¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤¬¸©Æâ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¹âÃÎ»Ô¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï5¥¥íÆþ¤ê¤¬ÀÇÊÌ2000±ß¡£ÀèÃå300ÂÞÊ¬¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú6·î12Æü ¥×ー¥ë¼ø¶ÈºÆ³«¡Û
¹âÃÎ»Ô¤Î½é·î¾®³Ø¹»¤Ç¿å±Ë¼ø¶È¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ø¶È¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ä´Æ»ë¼Ô¤Ê¤É4¿ÍÂÎÀ©¤Ç¹Ô¤¤¡¢¹â³ØÇ¯¤Ç¤ÏµîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿å°Ì¤ò40¥»¥ó¥Á²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú6·î13Æü ÍÆµ¿¼Ô»àË´¤Î¤Þ¤Þ½ñÎàÁ÷¸¡¡Û
º£Ç¯3·î¡¢¹âÃÎ»Ô¤Ç88ºÐ¤ÎºÊ¤ò»¦³²¤·¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤·¤¿Åö»þ90ºÐ¤ÎÉ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÍÆµ¿¼Ô»àË´¤Î¤Þ¤Þ»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤Ãæ¤ÇºÊ¤È¤Î¾Íè¤òÈá´Ñ¤·¤ÆÌµÍý¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú6·î25Æü ½÷À½é¤ÎÃÏÊý¶ä¹ÔÆ¬¼è¤Ë¡Û
¹âÃÎ¶ä¹Ô¤ÎÆ¬¼è¤Ë²Ï¹çÍ´»Ò»á¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²Ï¹çÍ´»ÒÆ¬¼è
¡Ö½÷À¤¬Æ¬¼è¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¡¢Áá¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤Ò»ä¼«¿È¤¬³§ÍÍ¤ËÀ®²Ì¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¡¢½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¡¢¤¤¤ä¤³¤Î¿Í¤Ï¤¤¤¤Æ¬¼è¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ú6·î29Æü ½©ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¿½¤·Î©¤Æ¡Û
¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Ï¡¢Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é½©ÅÄË´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ïー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤¬¤¢¤ê¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç½©ÅÄ´ÆÆÄ¤òµÙÍÜ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£