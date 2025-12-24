（スタジオ解説）

（津川 祥吾 アンカー）

高市内閣発足2か月ですが、発足直後、非常に高い支持率からスタートしました。これは期待値で高くなるということはあると思うんですが、この高市内閣の一つの特徴として、2か月経ってもずっと高い支持率を維持してますよね。こちらの要因は何だと見ていますか？



（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）

私は2つあると思うんですね。まず発足当時の高い支持率の理由の一つとして、やはり女性初の総理大臣であり、そして一生懸命やっていて元気があるといった…そういった高市さんの特徴が好感されたところがあったと思うんです。この特徴は2か月経っても変わっていませんよね。単に新しい人になったから、最初だから期待しようというのと違って、高市さんが頑張っている…なみたいな印象が変わっていないということが一つと。あと、もう一つは、やはり政治を変えてくれるという高市さんへの期待。これが、例えば積極財政であったり、中国への毅然とした態度だったと思うんですが、こういう支持する理由を見ても、政策に期待できるというのが、いまだに高い…。つまり、積極財政。今回の補正予算ガソリン税暫定税率の廃止。そうした…約束を守ったということと、「存立危機事態」の発言など日中関係緊張しましたが、これも高市さんが毅然とした態度を取るという…ある意味約束を果たしたという部分では、支持率が今ちょっと上がっているぐらいの状況を後押ししていると…私は見ています。





（津川 祥吾 アンカー）では、例えば物価高対策みたいなもの、所得が上がる、これは少し時間がかかる。成果という意味では少しかかるかもしれませんが、この2か月間、まさにその期待に応える行動をしてきているからこそ支持率が高いまま維持している？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）そうですね、高市さんの思っていたことと違った。失望したというよりはですね、いろいろ問題も浮き彫りにはなってきているんですが…、これは、高市さんがやろうとしたものを実現しようとしているからだという意味では、その期待がまだ引き続き続いているということなんだと思いますね。（津川 祥吾 アンカー）支持率はこういった高い状況が続いてますが、青山さんが…高市内閣…まだ2か月ですけれども、この2か月の高市内閣を評価するとすると…どんな形になりますか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）国会運営の面で見るとですね、公明党が連立を離脱して少数与党がさらに厳しい状況になった…船出は大丈夫かな？と思ったんですが、維新の会がパッとくっついてきて連立ができた。しかも、それが…定数削減はうまくいかなかったんだけれど…結局、連立を離脱しないでここまで来てる。さらに国民民主党が「（年収の）壁」を引き上げたことで、来年度の本予算も賛成する。これも確約できてるってことは…非常に高市さんとしては少数与党なのに上手に国会運営をしているという意味ではうまくいっていると思います。（徳増 ないる キャスター）そして、年明けからはいよいよ来年度予算に向けて国会で議論が始まりますが、ズバリ、高市総理が2026年にどんな壁を乗り越えなければならないのかフリップにまとめていただきました。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）こちらですね。まあここまではですね、うまくいってることが多いんですが…逆に、マイナス面というのも浮き彫りにはなってきているんです。一つはですね、積極財政の裏側にある円安物価高への不安ですね。ここがうまくコントロールできないと、結局、積極財政したけど物価の方が上回ったじゃないかとなると…実質的にはマイナスになってしまう。賃金が上回らなかったりするとですね、そこの問題点が残っている…このコントロールは非常に重要です。さらにですね、中国との問題が冷え切ってきました。さらに、これはですね、アメリカとの問題でもあるんですね。米中が一緒になって、「日本、もうちょっと冷静にやってくれよ」みたいになると、日本が、一種、孤立するような可能性があるわけです。この日中と…日米の関係をうまくコントロールできるかどうかも高市さんの手腕が問われます。それと、維新の会は、ことしは連立離脱しなかったけれども、来年は、まさに本丸の副首都構想の法案がかかる…それにうまくいかないと、本当に離脱する可能性が出てくるんですね。この辺りも高市さんには乗り越えねばならない壁だといっていいと思います。（津川 祥吾 アンカー）維新の会としては、本丸とおっしゃる副首都構想なんですが…すみません私たち静岡県民は、ちょっとよくわからないんですが…これ何が問題になっているんですか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）これは、災害が起こった時のバックアップ機能を、他の東京以外のところにも持たせようということなんですが…今ですね、維新の会が考えているのは、大阪都構想を前提にした副首都構想なんですね。つまり、都構想というのは…いわゆる市をなくして特別区…東京みたいな、都と区みたいな状況にして、それが副首都構想の条件になっているんです。（津川 祥吾 アンカー）これ自民党はそれ乗り気…（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）いやこれ自民党では全く説明できないと…それが条件だと、福岡とか札幌とか、他の市は手を挙げられなくなっちゃいますよね。この辺りが今後、課題になるのは間違いなくて…、静岡県民の人も、この辺りがどう整理されるのかを、来年度は注目してもらいたいなと思います。