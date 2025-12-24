¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶6½µÏ¢Â³¤Ç·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¡¡¸©¤¬´¶À÷ÂÐºö¸Æ¤Ó³Ý¤±¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¿Í¤Î¹Ô¤Íè¤¬Áý¤¨¤ë¡×ÂçÊ¬
Á´¹ñÅª¤ËÌÔ°Ò¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÂçÊ¬¸©Æâ¤ÎºÇ¿·¤Î´¶À÷¾õ¶·¤¬24ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´µ¼Ô¿ô¤ÏÁ°¤Î½µ¤è¤ê¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ú¤Â³¤¡¢·ÙÊóÈ¯Îá´ð½à¤Î¿Í¿ô¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12·î21Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¤Ç51.84¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
Á°¤Î½µ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È4.44¿Í¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢6½µÏ¢Â³¤Ç·ÙÊóÈ¯Îá´ð½à¤Î30¿Í¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ·ò½êÊÌ¤Ç¤ÏÅìÉô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯70.75¿Í¡¢¼¡¤¤¤ÇÀ¾Éô¤¬63.40¿Í¡¢ËÌÉô¤¬58.30¿Í¡¢ÂçÊ¬»Ô¤¬54.71¿Í¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¿Í¤Î¹Ô¤Íè¤¬Áý¤¨¡¢¼õ¸³¥·ー¥º¥ó¤Ë¤âÆþ¤ë¡£¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤ä¤»¤¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¡¢´¹µ¤¤Ê¤É´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£