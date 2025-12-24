大泉洋、福山雅治の天然っぷり暴露 意味ある2人の舞台あいさつでプロデューサーに質問「なんで誰もいないの？」
俳優の福山雅治（56）、大泉洋（52）が24日、東京・新宿ピカデリーで行われた映画『ラストマン -FIRST LOVE-』の公開初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】素敵…！黄色い声援を浴びる福山雅治＆大泉洋
赤坂・TBSから劇場に『ラストマン』のラッピングカーで乗り付けた2人。社内では、これまでを振り返ったりしていたそう。テレビシリーズから作品を作り上げた最強バディの2人だけでの初日の舞台あいさつを迎え、福山は感慨を語った。大泉は「初日は2人だと聞いて『なるほど』と。この映画を象徴する2人なのも節目なのでカッコよくもあるなと思った」としみじみとしつつ「福山さんは車に乗った途端に『今日、なんで誰もいないの？』とプロデューサーを問い詰めてました（笑）。『これは、番組を支えてきた2人が改めて！』と。『そういうこと』」と、ものまねしながら暴露。それでも大泉は「いいお話を車でたくさんしました」と明かしていた。
『ラストマン−全盲の捜査官−』は福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
今回、この最終話ラストの続編となる完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』が、28日午後9時から放送。さらに、そこからつながる映画『ラストマン -FIRST LOVE-』が24日に公開となった。
【写真】素敵…！黄色い声援を浴びる福山雅治＆大泉洋
赤坂・TBSから劇場に『ラストマン』のラッピングカーで乗り付けた2人。社内では、これまでを振り返ったりしていたそう。テレビシリーズから作品を作り上げた最強バディの2人だけでの初日の舞台あいさつを迎え、福山は感慨を語った。大泉は「初日は2人だと聞いて『なるほど』と。この映画を象徴する2人なのも節目なのでカッコよくもあるなと思った」としみじみとしつつ「福山さんは車に乗った途端に『今日、なんで誰もいないの？』とプロデューサーを問い詰めてました（笑）。『これは、番組を支えてきた2人が改めて！』と。『そういうこと』」と、ものまねしながら暴露。それでも大泉は「いいお話を車でたくさんしました」と明かしていた。
今回、この最終話ラストの続編となる完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』が、28日午後9時から放送。さらに、そこからつながる映画『ラストマン -FIRST LOVE-』が24日に公開となった。