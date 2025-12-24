¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê161.7±ß¡¡7½µÏ¢Â³¤ÇÁ°¤Î½µ¤ò²¼²ó¤ê4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î161±ßÂæ¡¡ÂçÊ¬
25Æü¤«¤é¤ÎÅßµÙ¤ß¤Ë±ó½Ð¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂçÊ¬¸©Æâ¤ÎºÇ¿·¤Î¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Êä½õ¶â¤Î±Æ¶Á¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÌý¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸©Æâ¤Î22Æü»þÅÀ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Ï1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê161.7±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Àè½µ¤«¤é1.6±ßÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢7½µÏ¢Â³¤ÇÁ°¤Î½µ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
161±ßÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇ¯ÆâÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢µÞ·ã¤Ê²Á³ÊÊÑÆ°¤òÈò¤±¤ë¤¿¤áÊä½õ¶â¤ÎÃÊ³¬Åª¤Ê°ú¤¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï»ÃÄêÀÇÎ¨¤Ë¤è¤ë¾å¾è¤»Ê¬¤ÈÆ±¿å½à¤Î25.1±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤³¤ÎÊä½õ¶â¤Î±Æ¶Á¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÅôÌý¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤â18¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê2215±ß¤ÈÁ°¤Î½µ¤è¤ê8±ß°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè½µ°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÌý¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê²Á³ÊÊÑÆ°¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¾®Éý¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
