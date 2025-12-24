【SASUKE】野田クリスタル、難所の画期的な攻略法を編み出す サスケくんも賛辞
TBS系大型特番『SASUKE2025〜第43回大会〜』第1夜が、24日に放送された（後6：00）。マヂカルラブリー・野田クリスタルが、多くのチャレンジャーを苦しめている難所について、画期的な攻略法を提示した。
【写真】野田クリスタル『SASUKE』で大奮闘
今回、1stステージ冒頭の難所となっている「新プリズムシーソー」。野田は、シーソーの上に乗って、勢いを止めてから飛び移る方法を採用。サスケくんこと、森本裕介も「野田さんは完全に止めて、両足跳びで飛んでいて、あの飛び方ならリスクなくいけそう」と賛辞を送っていた。
昨年に引き続きクリスマスの放送となった『SASUKE』。28年にわたる『SASUKE』の歴史上はじめての2夜連続放送を彩る精鋭が緑山に大集結し、完全制覇に挑む。1stステージのエリアが続々とリニューアル。『KUNOICHI』にも導入されている新プリズムシーソーが『SASUKE』第1エリアにも登場。さらにフィッシュボーンや、ツインダイヤもリニューアルされた。
【写真】野田クリスタル『SASUKE』で大奮闘
今回、1stステージ冒頭の難所となっている「新プリズムシーソー」。野田は、シーソーの上に乗って、勢いを止めてから飛び移る方法を採用。サスケくんこと、森本裕介も「野田さんは完全に止めて、両足跳びで飛んでいて、あの飛び方ならリスクなくいけそう」と賛辞を送っていた。
昨年に引き続きクリスマスの放送となった『SASUKE』。28年にわたる『SASUKE』の歴史上はじめての2夜連続放送を彩る精鋭が緑山に大集結し、完全制覇に挑む。1stステージのエリアが続々とリニューアル。『KUNOICHI』にも導入されている新プリズムシーソーが『SASUKE』第1エリアにも登場。さらにフィッシュボーンや、ツインダイヤもリニューアルされた。