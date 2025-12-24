¡Ú ¤¢¤Î ¡Û ¡ÖÃ¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¡¢º£½ñ¤¤¿¤¤¡×¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¡ÈÅ¯³Ø½ñ¡É½ÐÈÇ
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡¢¤¢¤Î¤µ¤ó¤¬Á´ÊÔ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡È¤¢¤ÎÎ®Å¯³Ø½ñ¡É¡ØÅ¯³Ø¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤Å¯³Ø¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Î¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈËÍ¤ÏËÜ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿¿Í´Ö¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Þ¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿ËÜ¡É¤È¾Ò²ð¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÈËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ë»þ¤È¡¢½ñ¤¾å¤²¤¿º£¤ÎÊÑ²½¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¡ÖÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¤¡...¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¡£Âç»ö¤Ê¤³¤È¤È¤«¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤±¤¿¾Ú¤«¤Ê¡É¤È¡¢È¯Çä¤ò·Þ¤¨¤¿Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å¯³Ø½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È¼«Ê¬¤¬¸À¤¦¤³¤È¤ä¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¡Ö¤½¤ìÅ¯³Ø¤Ã¤Ý¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡ÊÅ¯³Ø¤Ë¡Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Å¯³Ø¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤«¤é¡¢Å¯³Ø¤Ë½ù¡¹¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¡¢2025Ç¯¤Ë¡Öº£¡¢½ñ¤¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¾å¡¢º£¤òÆ¨¤¹¤È½ñ¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡É¤È¤·¡¢¡È½ñ¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é4¤«·î¤È¤«¤Ç½ñ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÈËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿¤À¤±¡£¤¿¤À¤¿¤ÀÃ¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤òÃÖ¤¤¤È¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡É¤È¡¢º£¤Î¡È¤¢¤ÎÎ®Å¯³Ø¡É¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
µ¼Ô¤«¤éÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÈÍèÇ¯¤Ï1¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¡¢¥¬¥Ã¤ÈÇ»¤¯½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀº¿À¸¦¤®À¡¤Þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1¸Ä1¸Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È¡¢·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
