こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した銀河「Arp 4」。

くじら座の方向、約6500万光年先にあります。

右の大きく見える銀河がArp 4です。左の小さく見える渦巻銀河「LEDA 6629」と比較すると、どこかぼんやりとしていて、渦巻腕（渦状腕）も不明瞭です。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した銀河「Arp 4」（右）と「LEDA 6629」（左）（Credit: ESA/Hubble & NASA, J. Dalcanton, Dark Energy Survey/DOE/FNAL/DECam/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA）】

名前の「Arp」は、天文学者のHalton Arpが1966年にまとめた特異銀河（特異な形態を持つ銀河）のカタログ「Atlas of Peculiar Galaxies」に収録されていることを示しています。

このカタログに、Arp 4は「低表面輝度銀河」のひとつとして収録されています。低表面輝度銀河は、名前の通り表面輝度（ある面積あたりの明るさ）が低く、検出が難しいタイプの銀河です。

はっきりとした渦巻腕を持つLEDA 6629と比べて、たしかにArp 4は銀河円盤が暗く見えます。

ところで、画像では隣り合っているように見えるArp 4とLEDA 6629、実際にはどれくらい離れていると思いますか？

ESA＝ヨーロッパ宇宙機関によると、地球からの距離はArp 4が約6500万光年であるのに対して、LEDA 6629は約6億7500万光年も離れています。

そのため、実際のサイズはLEDA 6629のほうが大きく、Arp 4のほうが小さいとみられています。地球からは偶然同じ方向に見えているために、隣り合っているだけでなく大きさの関係も逆になった銀河のペアのように見えているというわけです。

なお、この画像の作成にはハッブル宇宙望遠鏡の「掃天観測用高性能カメラ（ACS）」と、セロ・トロロ汎米天文台のブランコ4m望遠鏡に設置された「ダークエネルギーカメラ（Dark Energy Camera: DECam）」で取得したデータが使用されています。

DECamはその名が示すように暗黒エネルギー（ダークエネルギー）の研究を主な目的として開発された観測装置で、当初の目的である暗黒エネルギー研究のための観測は2013年から2019年にかけて実施されました。

冒頭の画像は“ハッブル宇宙望遠鏡の今週の画像”として、ESAから2025年12月22日付で公開されています。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

