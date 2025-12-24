Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó²ñÄ¹¤¬¼Ç¤¡¡¥»¥¯¥Ï¥éµ¿ÏÇ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¡×
¡¡Åì³¤¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ï24Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¾®Åç¹À»ñ²ñÄ¹¤¬23ÆüÉÕ¤Ç¼Ç¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½µ´©¿·Ä¬¤Ë¥»¥¯¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ24Æü¸øÉ½¤·¤¿Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤¬¡¢½µ´©»ï¤Î¼Ì¿¿¤Ë´Ø¤·¡Ö»£¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤¬¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤È¤Î¤½¤·¤ê¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î½÷À¤é¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¡Ê¾®Åç»á¤Ë¡Ë¥»¥¯¥Ï¥é¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½µ´©¿·Ä¬¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¾®Åç»á¤¬2022Ç¯¤´¤í¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î½÷À¤Ë¡Ö¥¥¹¤·¤Æ¤è¡×¤ÈÇ÷¤ê¡¢¼«¿È¤ÎËË¤Ë¥¥¹¤ò¤µ¤»¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£