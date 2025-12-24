板野友美が12月24日、自身のInstagramを更新。22日に開催された前田敦子との初のクリスマスディナーライブの様子を報告した。

板野は、今年20周年を迎えたAKB48の同じ1期生であり絶対的エースとして一時代を築いた前田と、12月22日にホテルニューオータニにて『敦友20年目もやっぱり一緒Atsuko Maeda & Tomomi Itano Christmas Premium Night』を開催。

公演を終えた板野は自身のInstagramに「ディナーライブ【敦友20年目もやっぱり一緒】最高すぎたぁーーーー」と報告し、クリスマスディナーライブのダイジェスト映像を投稿。クリスマス仕様の赤いドレス着た2人本番直前の様子、「フライングゲット」や「ヘビーローテーション」を披露する2人や、会場内を練り歩きクリスマスソングを歌ったり、ライブを終えお客さんをお見送りをする姿など、アイドル時代と変わらないスペシャル公演の様子を振り返った。最後に「私達も、ファンのみんなも最高すぎたよ素敵な時間もありがとうーーー！ 今回参加できなかった方は、大阪も来年２月にあるよ」とメッセージを送った。

また前田も自身のInstagramに「昨日楽しすぎて、総集編作ってみました。来てくれたみなさんありがとうございました サプライズに仲良しキンタロー。さん 大阪も楽しみだー！！！！」とダイジェスト映像を投稿。ステージで語る姿や、キンタロー。との「フライングゲット」、最後は花束を持った2人が手を振る姿などが映し出されている。この投稿に板野が「すごーーーい最高だった」とコメントすると、前田は「本当に楽しかったね」と返信。映像からも2人がライブが本当に楽しそうな様子が伝わり、アイドル時代と変わらぬライブ動画にファンにとっても素敵なクリスマスプレゼントとなる投稿になっている。

それぞれのコメント欄には「2人とも可愛すぎてやばい」「現役時代と変わらない可愛さ」「あつとも永遠」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）