12月9日に最終回を迎えた夏帆と竹内涼真がW主演を務める火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）。その特別編となる『じゃあ、勝男が作ってみろよ』が、12月25日17時よりTVer、TBS FREE、U-NEXTにて配信されることが決定した。

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、谷口菜津子の同名漫画を原作とした再生ロマンスコメディ。恋人のために自分を見失ってしまった鮎美（夏帆）と、亭主関白思考な勝男（竹内涼真）が、「料理」を通じて互いに成長していく姿を描いた。TBSドラマの無料配信再生数における記録を次々と更新するなど、大きな反響を呼んだ。

放送終了を惜しむ声に応えて急遽制作された今回の特別編では、竹内演じる勝男が、劇中で見せた料理の腕前を存分に披露する。動画内では料理のレシピもあわせて公開されるため、海老原家の味を自宅で再現することが可能だ。

さらに、本編の未公開カットやメイキング映像も収録される。（文＝リアルサウンド編集部）