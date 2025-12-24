¿·³ã¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÎµÈËÜ³Ù»Ë»á¤¬ºÆ¤Ó¹âÃÎ¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¡Ö´ÊÃ±¤Ê·èÃÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×ÇòÀÐ¾°µ×´ÆÆÄ¤Ï·ÀÌó²ò½ü
¡¡¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Ï24Æü¡¢µÈËÜ³Ù»Ë»á(47)¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü¤ËÇòÀÐ¾°µ×´ÆÆÄ(50)¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈËÜ»á¤Ï2020Ç¯¤Ë¹âÃÎ¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢2022Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¡£º£µ¨¤«¤é¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÃÎ¤ÏJ3»²Æþ1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢18°Ì¤Ç»ÄÎ±¡£ÇòÀÐ»á¤Ï¸µ´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë½©ÅÄË»á¤ÎÂàÇ¤¤ËÈ¼¤¤¡¢9·î¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¡¢µÈËÜ³Ù»Ë»á¤Î¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üµÈËÜ³Ù»Ë
(¤è¤·¤â¤È¡¦¤¿¤«¤Õ¤ß)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1978Ç¯5·î13Æü(47ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¹âÃÎ¸©
¢£»ñ³Ê
JFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹
¢£Áª¼êÎò¢¨¥×¥íÆþ¤ê¸å
Ì¾¸Å²°-²£ÉÍFC-¿å¸Í-²£ÉÍFC-¥Ö¥é¥ó¥Ç¥å¡¼¹°Á°FC
¢£»ØÆ³Îò
2012-2017Ç¯:¥Ö¥é¥ó¥Ç¥å¡¼¹°Á°FC ´ÆÆÄ(Áª¼ê·óÇ¤)
2018-2019Ç¯:²£ÉÍFC ¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¥³¡¼¥Á ·ó U-14´ÆÆÄ
2020-2021Ç¯:¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC ¥³¡¼¥Á
2022-2024Ç¯:¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC ´ÆÆÄ
2025Ç¯:¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºÆ¤Ó¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°ìÇ¯¡¢³°¤«¤é¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Á¡¢Î¥¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½µ¤¤Å¤±¤¿¤³¤È¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ÊÃ±¤Ê·èÃÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´ÊÃ±¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤Ë¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÇ®¤È¸¥¿ÈÀ¤òÃí¤°³Ð¸ç¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Î·ë²Ì(2024/2025)¤òÆ§¤ß±Û¤¨¡¢
Å¥¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Ê¤¬¤é(Å¥½¤¯)Ì¾¤ò¹ï¤ß¡¢
Ì¤Íè(Ìî¿´¤ÈÀ®Ä¹)¤Ø²ç¤ò¸þ¤±¤ë¡£
¤³¤Î³¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¸Ø¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î»ÑÀª¤È¹ÔÆ°¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¡¢¶¦¤ËÁÏ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡µÈËÜ»á¤Ï2020Ç¯¤Ë¹âÃÎ¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢2022Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¡£º£µ¨¤«¤é¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÃÎ¤ÏJ3»²Æþ1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢18°Ì¤Ç»ÄÎ±¡£ÇòÀÐ»á¤Ï¸µ´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë½©ÅÄË»á¤ÎÂàÇ¤¤ËÈ¼¤¤¡¢9·î¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡üµÈËÜ³Ù»Ë
(¤è¤·¤â¤È¡¦¤¿¤«¤Õ¤ß)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1978Ç¯5·î13Æü(47ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¹âÃÎ¸©
¢£»ñ³Ê
JFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹
¢£Áª¼êÎò¢¨¥×¥íÆþ¤ê¸å
Ì¾¸Å²°-²£ÉÍFC-¿å¸Í-²£ÉÍFC-¥Ö¥é¥ó¥Ç¥å¡¼¹°Á°FC
¢£»ØÆ³Îò
2012-2017Ç¯:¥Ö¥é¥ó¥Ç¥å¡¼¹°Á°FC ´ÆÆÄ(Áª¼ê·óÇ¤)
2018-2019Ç¯:²£ÉÍFC ¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¥³¡¼¥Á ·ó U-14´ÆÆÄ
2020-2021Ç¯:¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC ¥³¡¼¥Á
2022-2024Ç¯:¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC ´ÆÆÄ
2025Ç¯:¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºÆ¤Ó¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°ìÇ¯¡¢³°¤«¤é¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Á¡¢Î¥¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½µ¤¤Å¤±¤¿¤³¤È¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ÊÃ±¤Ê·èÃÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´ÊÃ±¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤Ë¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÇ®¤È¸¥¿ÈÀ¤òÃí¤°³Ð¸ç¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Î·ë²Ì(2024/2025)¤òÆ§¤ß±Û¤¨¡¢
Å¥¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Ê¤¬¤é(Å¥½¤¯)Ì¾¤ò¹ï¤ß¡¢
Ì¤Íè(Ìî¿´¤ÈÀ®Ä¹)¤Ø²ç¤ò¸þ¤±¤ë¡£
¤³¤Î³¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¸Ø¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î»ÑÀª¤È¹ÔÆ°¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¡¢¶¦¤ËÁÏ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×