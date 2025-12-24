　ファジアーノ岡山は24日、徳島ヴォルティスからDF大森博(23)が完全移籍で加入することを発表した。

　東京都出身の大森は、修徳高から2021年に徳島へ加入し、2022年途中から2024年まで福島ユナイテッドFCへ育成型期限付き移籍。今季は栃木SCへと育成型期限付き移籍し、J3リーグ戦33試合、ルヴァンカップ2試合、天皇杯2試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●DF大森博

(おおもり・ひろし)

■生年月日

2002年9月10日(23歳)

■出身地

東京都

■身長/体重

188cm/70kg

■経歴

舎人サッカースポーツ少年団-修徳中-修徳高-徳島-福島-徳島-福島-徳島-福島-徳島-栃木SC-徳島

■出場歴

J3リーグ:90試合1得点

リーグカップ:5試合

天皇杯:6試合1得点

■コメント

▽岡山側

「ファジアーノ岡山に関わる全ての皆さまはじめまして!

徳島ヴォルティスから完全移籍することになりました大森博です。

ファジアーノ岡山という素晴らしいクラブの一員になれることを非常に嬉しく思います。

いち早く皆さまに認められ、信頼してもらえるように日々努力していきます。

ファジアーノ岡山のファン・サポーターの皆さま、よろしくお願い致します。」

▽徳島側

「このたび、ファジアーノ岡山へ完全移籍することになりました。

プロキャリアをスタートする機会を与えてくださった徳島ヴォルティスには、感謝の気持ちでいっぱいです。

徳島での在籍期間は1年半と短いものでしたが、チームに十分な貢献ができなかったことへの悔しさは、今でも心に残っています。

それでも、日々の練習や試合を通して感じた高い強度や、チームメイトとの関わりの中で、多くの学びと貴重な経験を得ることができました。これらは、今の自分を支えている大切な経験です。

また、福島ユナイテッドFCや栃木SCへ期限付き移籍している間も、変わらず応援してくださった徳島ヴォルティスのファン・サポーターの皆さまには、本当に感謝しています。皆さまの存在が、日々の大きな励みになっていました。

期限付き移籍期間を含め、5年間にわたり関わってくださったすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。これからは、徳島に自分の活躍が届くよう、より高みを目指して全力で取り組んでいきます。

これまで本当にありがとうございました。」

▽栃木SC側

「このたび、ファジアーノ岡山に完全移籍することになりました。

今シーズンは、J2優勝と昇格という目標を掲げて戦ってきましたが、その目標に届かず、あと一歩でプレーオフにも進めなかったことに、強い悔しさと申し訳なさを感じています。

それでも、チームメイトやスタッフと同じ目標に向かい、日々全力で積み重ねてきた時間は、自分にとって大きな財産です。

1年間と短い時間でしたが栃木SCの一員としてプレーできたことを誇りに思います!

そして栃木SCでプレーした選手として皆様に誇りに思ってもらえるように日々努力し大きくなってきます!

栃木SCに関わる全ての皆様、1年間ありがとうございました。」