¡¡¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ï24Æü¡¢¥¯¥é¥ÖOB¤Î»³ºê²í¿Í»á(44)¤¬¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¡¢2011Ç¯ÅÓÃæ¤«¤é2015Ç¯¤Þ¤Ç»³·Á¤Ë½êÂ°¡£2012Ç¯¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2014Ç¯¤ÎJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕÀï(¡û1-0)¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢»³·Á¤ò2ÅÙÌÜ¤ÎJ1¾º³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡2015Ç¯¸Â¤ê¤Ç»³·Á¤òÎ¥¤ì¤¿¸å¤Ï¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¡¢¥¶¥¹¥Ñ¥¯¥µ¥Ä·²ÇÏ(¸½¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ)¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2018Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò°úÂà¡£Íâ2019Ç¯¤«¤é»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¤·¡¢Æ±Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Þ¤ÇÂçÊ¬U-15¤Î¥³¡¼¥Á¡¢2021Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤ÇÂçÊ¬U-18¤Î¥³¡¼¥Á¡¢¤½¤·¤Æ2024Ç¯¤«¤éÂçÊ¬U-18¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³ºê»á¤Î¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤òÅÁ¤¨¤¿¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@monte_prstaff)¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤ê¤ã¤Ó¤Ã¤¯¤ê!!¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¡Ö¹øÈ´¤«¤¹¤Û¤É¤Î¶Ã¤¡×¡Ö¤Ó¤Ó¤Ã¤¿¤ï!!¡×¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Îµ¢´Ô¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤!!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤â¿´¶¯¤¤!¡×¡Ö¤Þ¤¿°ì½ï¤ËJ1¾º³Ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!!¡×¤È¶Ã¤¤ä´î¤Ó¡¢´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¼¡¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÖNEC»³·Á¡×¤«¤é¡Ö¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡×¤ËÌ¾¾Î¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÍèµ¨¤Ç30Ç¯ÌÜ¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÇØÈÖ¹æ30¤¬ºÆ¤ÓJ1¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤«¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡ü»³ºê²í¿Í
(¤ä¤Þ¤¶¤¡¦¤Þ¤µ¤È)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1981Ç¯12·î4Æü(44ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
µþÅÔÉÜ
¢£»ñ³Ê
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¸øÇ§Aµé¥³¡¼¥Á¥¸¥§¥Í¥é¥ë
¢£»ØÆ³Îò
2019Ç¯¡Á2020Ç¯:ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿U-15 ¥³¡¼¥Á
2021Ç¯¡Á2023Ç¯:ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿U-18 ¥³¡¼¥Á
2024Ç¯¡Á2025Ç¯:ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿U-18 ´ÆÆÄ
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö2026Ç¯¤«¤é¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·ÁTOP¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿»³ùõ²í¿Í¤Ç¤¹¡£
»³·Á¤ÏÁª¼ê»þÂå¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶Æ°¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£
10Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ¤Ó¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×
