中が見えて調理中の焼き色がわかる「ノンオイルフライヤー」、エディオンとニトリが共同開発
エディオンは12月26日に、ニトリと共同開発した「ノンオイルフライヤー」（XJ2G02BK）を、公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」にて発売する。また、店頭での取り扱いも予定している。価格は5990円。
今回、発売される「ノンオイルフライヤー」は、熱風を循環させることで揚げ物やグリル料理、ローストビーフやお菓子づくりまで幅広く対応し、油を使った調理よりもヘルシーに仕上げられる。買ってきたお惣菜のあたためも、余計な油をカットできる。
トレイはガラス製で、調理中にトレイを取り出すことなく、食材の焼き色や仕上がり具合を目で確かめつつ調理を進められるため、はじめてのノンオイル調理や子どもと一緒のクッキングでも安心して使える。
温度は80〜200℃の範囲で無段階調整が可能となっており、ノンフライ調理だけでなくスペアリブやドリア、ローストビーフといった料理や、マフィンなどスイーツまで、幅広い調理に対応する。また、専用のレシピブックが付属している。
なお、トレイとプレートは取り外して丸洗いが可能なので、お手入れがしやすい。
●熱風循環方式で油を使わないからヘルシーな食事に
今回、発売される「ノンオイルフライヤー」は、熱風を循環させることで揚げ物やグリル料理、ローストビーフやお菓子づくりまで幅広く対応し、油を使った調理よりもヘルシーに仕上げられる。買ってきたお惣菜のあたためも、余計な油をカットできる。
温度は80〜200℃の範囲で無段階調整が可能となっており、ノンフライ調理だけでなくスペアリブやドリア、ローストビーフといった料理や、マフィンなどスイーツまで、幅広い調理に対応する。また、専用のレシピブックが付属している。
なお、トレイとプレートは取り外して丸洗いが可能なので、お手入れがしやすい。