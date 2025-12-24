¼çÍ×¹ñÆâ¾Ú·ô¡¡ÀèÊª¼è°ú¹â¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡Ê12·î24Æü¡¦ÆüÃæ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12·î24Æü¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¹ñÆâ¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þÌîÂ¼¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 918(¡¡¡¡ 476)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1359(¡¡¡¡ 925)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡82(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þÂçÏÂ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 501(¡¡¡¡ 280)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 274(¡¡¡¡ 264)
¢þSMBCÆü¶½¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 681(¡¡¡¡ 460)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 462(¡¡¡¡ 439)
¢þ¤ß¤º¤Û¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1110(¡¡¡¡ 235)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 200(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 904(¡¡¡¡ 428)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2000(¡¡¡¡¡¡ 0)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2438(¡¡¡¡2435)
¢þ»°É©UFJ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 693(¡¡¡¡ 388)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1499(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þÅì³¤Åìµþ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þSBI¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1074(¡¡¡¡ 601)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡29(¡¡¡¡¡¡13)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 510(¡¡¡¡ 384)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2777(¡¡¡¡1273)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡60(¡¡¡¡¡¡28)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 40020(¡¡ 18280)
¢þ³ÚÅ·¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 498(¡¡¡¡ 364)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡¡¡ 0)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2285(¡¡¡¡ 925)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 161(¡¡¡¡ 127)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 25674(¡¡ 13946)
¢þ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 167(¡¡¡¡ 167)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡21(¡¡¡¡¡¡21)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3735(¡¡¡¡3735)
¢þ¾¾°æ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 545(¡¡¡¡ 545)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5(¡¡¡¡¡¡ 5)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 392(¡¡¡¡ 392)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14(¡¡¡¡¡¡14)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 22198(¡¡ 22198)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÆüÃæ¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¢þÌîÂ¼¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 918(¡¡¡¡ 476)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1359(¡¡¡¡ 925)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡82(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þÂçÏÂ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 501(¡¡¡¡ 280)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 274(¡¡¡¡ 264)
¢þSMBCÆü¶½¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 681(¡¡¡¡ 460)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 462(¡¡¡¡ 439)
¢þ¤ß¤º¤Û¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1110(¡¡¡¡ 235)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 200(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 904(¡¡¡¡ 428)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2000(¡¡¡¡¡¡ 0)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2438(¡¡¡¡2435)
¢þ»°É©UFJ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 693(¡¡¡¡ 388)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1499(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þÅì³¤Åìµþ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þSBI¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1074(¡¡¡¡ 601)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡29(¡¡¡¡¡¡13)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 510(¡¡¡¡ 384)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2777(¡¡¡¡1273)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡60(¡¡¡¡¡¡28)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 40020(¡¡ 18280)
¢þ³ÚÅ·¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 498(¡¡¡¡ 364)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡¡¡ 0)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2285(¡¡¡¡ 925)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 161(¡¡¡¡ 127)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 25674(¡¡ 13946)
¢þ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 167(¡¡¡¡ 167)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡21(¡¡¡¡¡¡21)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3735(¡¡¡¡3735)
¢þ¾¾°æ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 545(¡¡¡¡ 545)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5(¡¡¡¡¡¡ 5)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 392(¡¡¡¡ 392)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14(¡¡¡¡¡¡14)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 22198(¡¡ 22198)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÆüÃæ¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹