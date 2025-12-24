¾åÅÄÎµÌé¡¦Àª´îÍ·(King Gnu)¡¦Ê¿»ÒÍ´´õ(¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹) ¥³¥ï¥â¥Æ3¿Í¤¬ÇÑ¿À¼Ò¤Ç¡ÈºÇ¶²¡É½é·Ø!? ¸µÆüÆÃÈÖ¡Ö¥³¥ï¤¤¥ä¥Ä¤é¤È±ý¤¯¡×ÇÑ¿À¼Ò¤Ç½é·ØÊÔ
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë25:25¡Á25:55 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¡Ö¥³¥ï¤¤¥ä¥Ä¤é¤È±ý¤¯¡×¤òÊüÁ÷¡ÊTVer¡¦Hulu¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê¡Ë¡£
ºòÇ¯9·î¤Ë½é²ó¤òÊüÁ÷¡¢¿·´¶³Ð¤¹¤®¤ë¥Û¥é¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤¬¸µÆü¤Î¿¼Ìë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ªÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ìó60Ç¯Á°¤ËÊÄº¿¤µ¤ìÉÔ²Ä²ò¤Ê¸½¾Ý¤¬±½¤µ¤ì¤ë¡Ö¼ö¤¤¤ÎÇÑ¿À¼Ò¡×¡£¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ËÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¥³¥ï¥â¥ÆÃË¤¿¤Á¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥É¤ò·ü¤±¤Æ¡ÈºÇ¶²¡É¤Î½é·Ø¥í¥±¤ËÄ©¤à¡£¥³¥ï¥â¥Æ¤¿¤Á¤¬2026Ç¯¡È½é¥Ó¥Ó¤ê¡É¡Ä!?
º£²ó¡¢¾åÅÄÎµÌé¡¢¥¢¥ë¥³&¥Ô¡¼¥¹¡¦Ê¿»ÒÍ´´õ¤Ë²Ã¤¨¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢King Gnu¤Î¥É¥é¥àÃ´Åö¡¦Àª´îÍ·¡£¤É¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢°Û¿§¤Î¥È¥ê¥ª¤¬´°À®¡£Àª´î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¬ÃÏ¾åÇÈ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î½é¥í¥±½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Àª´î¤Î»²Àï¤Ë¤è¤ê¡¢¥í¥±¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ø!?
3¿Í¤ÏÌµ»ö¤Ë¿¿ÌëÃæ¤Î½é·Ø¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¡¢¶²ÉÝ¤ÈÇú¾Ð¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë!? ¿·´¶³Ð¥Û¥é¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
½Ð±é¼Ô¡§¾åÅÄÎµÌé¡¢Àª´îÍ·¡ÊKing Gnu¡Ë¡¢Ê¿»ÒÍ´´õ¡Ê¥¢¥ë¥³&¥Ô¡¼¥¹¡Ë
À¼¤Î½Ð±é¡§µÈÅÄÌÔ¡¹¡Ê¥Ê¥Ê¥Õ¥·¥®¡Ë
