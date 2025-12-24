●あす25日(木)は昼頃まで雨のあと 午後は北西の風で気温急降下

●26日(金)にかけて山間部中心に積雪 路面凍結エリア拡大も心配

●26日(金)は冷蔵庫並みの厳寒 週末も冷え込み強烈

きょう24日(水)のクリスマスイブは、曇ったり時折雨も降ったり、スッキリしない空模様でしたが、この時期にしては気温は高めで日中は15度前後まで上がった所がありました。





この天気をぐずつかせている低気圧や前線が、あす25日(木)は東に進むとともに、等圧線が縦じま模様の冬型気圧配置が急速に強まってくる見込みです。西日本上空には一気に、平地で雪となるレベルの強い寒気が流れ込んできます。





今夜の雨は、日付が変わってあす25日(木)クリスマスの昼頃まで続きそうですが、まだ、ここでは雪ではなく雨となる見込みです。







ただ、雨雲が通り過ぎたあと、冷たい北西の風が一気に強まり、急速に寒さが増していきます。そして、あす25日(木)夜遅くから26日(金)にかけては、次第に雪雲が流れ込むようになってきます。





クリスマスの夜から金曜日の朝で、山間部中心に雪化粧となったり、雪が積もってないように見えても路面凍結で滑りやすくなる場所も広がってくる、とみられます。また、金曜日は昼間でも天然の冷蔵庫のような非常に厳しい寒さが続きます。



クリスマスのあとの冬将軍襲来…これから1日少々の間で、急に様子が変わっていきます。体調管理、車の運転など、十分気を付けて、お過ごし下さい。





今夜～あす25日(木)午前中は引き続き雨が降ったり止んだり。この雨が上がる午後は、次第に北寄りの風が強まってきます。最高気温は12度前後となる所が多いものの、北風が強まるとともに急激に寒さが厳しくなっていき、夜には雪が舞い始める所もあるでしょう。





あさって26日(金)にかけて、山間部中心に雪が積もる所があり、市街地でも度々雪が舞う天気が続きそうです。また、金曜日は最高気温でも5度に行くかどうかに止まる、天然の冷蔵庫のような厳しい寒さが続くでしょう。

今週末は空模様は落ち着いてくるものの、朝晩は冷え込みが強烈です。帰省などで車での移動を予定している方は、路面凍結など十分お気をつけて、安全運転の心構えをしっかりお願いします。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）