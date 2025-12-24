ベリーの甘酸っぱさと華やかな香り！ローソンから季節限定「ハイビスカスベリーティー」発売
ローソンは12月16日、季節限定の「ハイビスカスベリーティー」を、全国51店舗の「MACHI café＋」導入店舗で発売した。
ハイビスカスベリーティー
同商品は、近年のフレーバーティー人気の高まりを受け、店舗クルーの提案から誕生したオリジナルレシピ。ハイビスカスの華やかな香りが漂うハーブティーにドライストロベリーをトッピングした。ベリーの甘酸っぱさと食感がアクセントとなっている。湯気とともに立ち上がる芳香をたっぷりと楽しめるようホットにて提供する。
導入店舗ではドリンク1杯につきシール1枚を配布しており、10枚集めると1杯無料になるスタンプカード施策も実施している。
