¿å¸Í»Ô 8Âæ¤«¤é¤à»ö¸Î ¡ÈÄÉÆÍ¼Ö¡É±¿Å¾¤ÎÃËÂáÊá
¡¡¿å¸Í»Ô¤Ç¤¤Î¤¦È¯À¸¤·¤¿¼Ö8Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ëÄÉÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤Î¤¦¸áÁ°8»þ¤¹¤®¡¢¿å¸Í»ÔÂç¹©Ä®¤Î¹ñÆ»¤Ç¼Ö8Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤ª¤3¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÄÉÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ60Âå¤Î½÷À¤ÎÏ¾¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç´¢²°Þ«¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê20¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´¢²°ÍÆµ¿¼Ô¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ï¡¢Á°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿¸å¡¢±¦ÀÞ¥ì¡¼¥ó¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î¼Ö¤Ë¤âÄÉÆÍ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ8Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡´¢²°ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë