¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥¼¥ê¡¼¡Ö¤¢¤ë¤Á¤å¡¼¤ë¡×¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼Ì£¤¬ÅÐ¾ì
EPIC¤Ï12·î16Æü¡¢¥³¥é¡¼¥²¥ó¡¦¥×¥é¥»¥ó¥¿ÇÛ¹ç¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥¼¥ê¡¼¡Ö¤¢¤ë¤Á¤å¡¼¤ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼Ì£¡×(249±ß)¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¤¢¤ë¤Á¤å¡¼¤ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼Ì£¡×
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢´°½Ï¤·¤¿¿·Á¯¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç´Å¤¤¹á¤ê¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥¼¥ê¡¼¡£¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤ò10%¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£Å·Á³´ÅÌ£ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥Ó¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
4¼ïÎà¤ÎÌ£(¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£¡¢¥ì¥â¥óÌ£¡¢¥Ô¡¼¥ÁÌ£¡¢¿·È¯Çä¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼Ì£)¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥½¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¤¢¤ë¤Á¤å¡¼¤ë4¼ïÎà¥¢¥½¡¼¥È¥»¥Ã¥È
12·î29Æü¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤ë¤Á¤å¡¼¤ëX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼Ì£È¯Çä¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç20Ì¾¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼Ì£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
