¼«¼£ÂÎ¤ÎºÒ³²ÂÐºö¤Ïµ¡Ç½¤¹¤ë¡© À¯ÉÜ¤¬¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¸øÉ½¤Ø
¡¡Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤ÎÈ¯À¸¤ËÈ÷¤¨¡¢À¯ÉÜ¤Ï¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëºÒ³²ÂÐºö¤¬¼Â¹Ô²ÄÇ½¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤¬¿·¤¿¤ËºîÀ®¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¼«¼£ÂÎ¤¬ÁÛÄê¤¹¤ëµß½õ¤ä°åÎÅÂÎÀ©¤Î·×²è¤¬¼ÂºÝ¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï°åÎÅ»ÜÀß¤Ç±þµÞ½èÃÖ¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Í¿ô¤Î¤Û¤«¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤¬Ê¿¾ï»þ¤Î5ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¼«¼£ÂÎ¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë·×²è¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Í°÷¤äµßµÞ¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤Î¿ô¤ò»»½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Þ¥¯¥í¤ÊÈï³²ÁÛÄê¤ÈÈæ¤Ù¡¢¥ß¥¯¥í¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¯ÉÜ¤¬ºîÀ®¤·¡¢¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤¿ËÉºÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍèÇ¯11·î¤ËÈ¯Â¤¹¤ëËÉºÒÄ£¤¬¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¼«¼£ÂÎ¤Ë·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤òÂ¥¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë