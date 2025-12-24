オールインクルーシブで動物園の入園券付き。千葉のグランピング施設が「U25・学割プラン」予約受付開始
バンブーフォレストは、アニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」(千葉県市原市)にて、2026年3月31日チェックイン分まで利用可能な「U25・学割プラン」の予約受付を開始した。
静かな竹林に囲まれて特別な思い出を
同プランは、宿泊者全員が18歳から25歳であれば、通常料金から25%OFFで利用できるというもの。チェックイン時に宿泊者全員分の身分証明書を提示することで、現地決済にて割引価格で精算できる。
同施設は、動物園「サユリワールド」に隣接したグランピング施設。秘密基地のようなツリーハウス、ラグジュアリーな空間を楽しめるドームテントなど、シーンに合わせて6棟の客室から選択できる。同プランでは、竹林に囲まれた中で本格BBQを楽しめるほか、先着特典としてチェキのレンタルとフィルムのプレゼントも用意する(なくなり次第終了)。
『チェキ instax mini 12』レンタル＆フィルムプレゼント(数量限定)
今シーズンからは、アルコールを含むドリンクや軽食が自由に楽しめるオールインクルーシブサービスを開始した(フリードリンクコーナー利用時間は15:00〜21:30)。宿泊特典として「サユリワールド」入園チケット付き。宿泊者限定で動物への餌やりを体験できる特別入園も実施している。
オールインクルーシブ・サービスを開始
静かな竹林に囲まれて特別な思い出を
同プランは、宿泊者全員が18歳から25歳であれば、通常料金から25%OFFで利用できるというもの。チェックイン時に宿泊者全員分の身分証明書を提示することで、現地決済にて割引価格で精算できる。
『チェキ instax mini 12』レンタル＆フィルムプレゼント(数量限定)
今シーズンからは、アルコールを含むドリンクや軽食が自由に楽しめるオールインクルーシブサービスを開始した(フリードリンクコーナー利用時間は15:00〜21:30)。宿泊特典として「サユリワールド」入園チケット付き。宿泊者限定で動物への餌やりを体験できる特別入園も実施している。
オールインクルーシブ・サービスを開始