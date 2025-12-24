¼óÅÔ¹â¡¢ÎÁ¶â10¡óÃÍ¾å¤²¤Ø¡¡26Ç¯10·î¡¢°Ý»ýÈñÁýÂç¤Ç
¡¡¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï24Æü¡¢1¥¥íÅö¤¿¤ê¤ÎÄÌ¹ÔÎÁ¶â¿å½à¤ò2026Ç¯10·î¤«¤é10¡ó°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Êª²Á¹â¤ä¿Í·ïÈñ¾å¾º¤Ç°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤¬ÁýÂç¤·¤¿¤¿¤á¡£È´ËÜÅª¤ÊÃÍ¾å¤²¤Ï¡¢¸½¹Ô¤ÎÎÁ¶âÀ©ÅÙ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿16Ç¯°Ê¹ß½é¤á¤Æ¡£Â¾¤Î¹âÂ®Æ»Ï©³Æ¼Ò¤ÎÃÍ¾å¤²È½ÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤Ïµ÷Î¥¤Ë±þ¤¸¤Æ²Ã»»¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢1¥¥íÅö¤¿¤ê29.52±ß¡ÊÉáÄÌ¼Ö¡Ë¡£²þÄê°Æ¤Ï32.472±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£55¥¥í°Ê¾åÁö¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¾å¸ÂÎÁ¶â¤â¡¢¸½¹Ô¤Î1950±ß¤«¤é2130±ß¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¼óÅÔ¹â¤Î23Ç¯ÅÙ¤Î°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢14Ç¯ÅÙÈæ¤ÇÌó1.4ÇÜ¤ËËÄÄ¥¤·¤¿¡£