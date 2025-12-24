¹â¹»À¸¤ÎÄÌ±¡½õÀ®¡¢9³ä¤¬¼Â»Ü¡¡»Ô¶èÄ®Â¼¡¢25Ç¯ÅÙÄ´ºº
¡¡¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ï24Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö¤³¤É¤â°åÎÅÈñ½õÀ®¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ÆÈ¼«¤Ë¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Þ¤ÇÄÌ±¡Èñ¤ò½õÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë»Ô¶èÄ®Â¼¤Ï¡¢Á´1741¤Î9³ä¤ËÅö¤¿¤ë1576¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë10¼«¼£ÂÎ¤ÏÂç³ØÀ¸Ç¯Âå¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯4·î1Æü»þÅÀ¤Î¾õ¶·¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£ÄÌ±¡Èñ½õÀ®¤ÎÂÐ¾Ý¤ò¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î12¤«¤é9¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ±¡Èñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤¬¤Ê¤·¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÏÁ´1741¤Î¤¦¤Á1319¡£Á°Ç¯¤Î1266¤«¤éÁý¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö³Æ¼«¼£ÂÎ¤¬»Ò¤É¤âÀ¯ºö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÎÙ¼«¼£ÂÎ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼ê¸ü¤¯¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£