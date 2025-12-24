２４日に公開された外交文書では、１９９４年３月の当時の細川護煕首相の初訪中を控え、日本側が台湾問題を巡って中国に配慮する姿勢が浮かび上がった。

日米関係が経済問題を巡ってぎくしゃくする中、細川内閣は中国との連携強化に傾いていた。（天野雄介）

細川氏の訪中直前、外務省中国課は「日中関係諸懸案（不安定化要因）」と題した内部文書を作成した。細川氏と李鵬（リーポン）首相らとの会談の懸案事項として、〈１〉台湾〈２〉過去（歴史）〈３〉沖縄県・尖閣諸島――の三つを挙げ、「対応いかんでは、日中関係を政治的に不安定化させかねない潜在的要因」と注意を促した。台湾問題は「一歩対処を誤れば、日中関係の根幹を揺るがしかねないデリケートな問題」と位置づけ、「引き続き慎重な対応」が必要と記した。

国広道彦・駐中国大使も羽田孜外相宛てに送った電報で、会談で台湾問題について「先方発言を待つことなく、わが方より立場を明確に述べていただくのが得策」と提案。細川氏から、日中共同声明を順守する方針を伝えるべきとも主張した。

会談では、李氏が「台湾との関係をあくまでも日中国交正常化の際に表明した基本的立場に基づいて処理されることを希望する」と要求。細川氏は日中共同声明を順守する立場は「不変」と強調し、記者会見でも「日中関係をわが国外交の最も重要な柱の一つとして重視している」と語った。

当時の日中関係は、９２年１０月の天皇・皇后両陛下の訪中を機に信頼熟成が進み、良好だった。日米関係は対照的に、９４年２月の首脳会談で包括経済協議の数値目標を巡って対立するなど、すきま風が吹いていた。細川氏は対米不信を強め、訪中時の李氏主催の宴会で米国批判を展開した。

一方、中国側は、各国が８９年６月の天安門事件を契機に中国の人権問題のほか、台湾問題に関心を高めるようになり、神経をとがらせていた。現在の習近平（シージンピン）政権は、高市首相の台湾有事を巡る国会答弁に反発しているが、３０年前の中国も特に日本の動向に警戒していた様子がうかがえる。

首脳会談に先立つ９４年１月８日の日中外相会談では、中国の銭其チン外相は台湾との民間の経済交流などは容認する考えを示す一方、「公的往来は許されない」、「アジア地域に政治的緊張がないよう求める」と続けざまにクギを刺した。

羽田氏は共同声明の順守を明言した上で、「日台関係を非政府間の実務的な関係として維持している。わが国の立場は今後とも変わらない」と応じた。「『二つの中国』を支持することはない」とも強調した。

会談後、羽田氏の表敬を受けた李氏は「一つの中国という立場を日本側が表明されたことを称賛する」と述べた。羽田氏は中国が掲げる「一つの中国」原則への支持は表明していないが、中国側は自国の都合の良いように解釈した。

◆日中共同声明＝１９７２年９月２９日、当時の田中角栄首相と中国の周恩来首相が北京で調印した。台湾を巡っては、「日本政府は、台湾が中国領土の不可分の一部であるとの中国政府の立場を理解し、尊重」と明記した。