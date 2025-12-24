歌手で女優の土屋アンナ（４１）が２４日、インスタグラムのストーリーズを更新し、母・眞弓さんが１２日に亡くなったことを明かした。６７歳。個人事務所の社長でアンナのマネジャーも務めていた。着付師でもあり、書家でもあった。昨年６月にステージ４の膵臓がんを宣告されていた。アンナが幼い頃に離婚し、シングルマザーとしてアンナと２歳年上の姉を育てあげた。ステージママとして知られ、公私ともにそばで支え続けた。

出演するミュージカル「クリスマス・キャロル」が千秋楽を迎えたことから、この日の報告となった。

アンナは「無事にミュージカルクリスマスキャロルの千秋楽を迎える事ができました。１２月１２日母が他界しました。多くの方の応援コメントに母は沢山支えられました。感謝しています。最後の日まで側にいる事もできました。明日からも母の思いを胸にアーティストとして、精進して参ります。宜しくお願い致します。大好きな母でした」と赤ちゃんだったアンナを抱っこした美しい母との２ショットを添えて投稿。「皆様素敵なクリスマスを♥」とメッセージを送った。