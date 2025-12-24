Êì»Ò4¿Í»àË´ °äÂÎÈ¯¸«¤ÎÃÎ¿ÍÃËÀ ¥¹¥Þ¥Û¤¬Êì¿Æ¤Î¼Ö¤Ë
¡¡Åìµþ¡¦À¾Åìµþ»Ô¤ÇÊì»Ò4¿Í¤¬»àË´¤·¤½¤Î¸å¡¢Êì¿Æ¤¬¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÃÎ¿ÍÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬Êì¿Æ¤Î¼Ö¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»ö·ï¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¡¦À¾Åìµþ»Ô
¡¡À¾Åìµþ»Ô¤Ç19Æü¡¢Êì¿Æ¡Ê36¡Ë¤ä¾®³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤é4¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ï¡¢ÌµÍý¿´Ãæ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Êì¿Æ¤¬¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿ÎýÇÏ¶èÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊì¿Æ¤ÎÃÎ¿Í¤ÎÃæ·¦¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢Ãæ·¦¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬Êì¿Æ¤Î¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ·¦¤µ¤ó¤ÏÊ£¿ôÂæ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êì»Ò¤¬»àË´¤¹¤ë¿ôÆüÁ°¡¢Ãæ·¦¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç²ñ¼Ò¤òµÙ¤à¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬²ñ¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô°¸¤Æ¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤ÏÃæ·¦¤µ¤ó¤¬»àË´¤·¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë